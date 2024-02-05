صدور الأمر الملكي السامي بترقية عدد من الضباط والأفراد والمدنيين في قوة دفاع البحرين بمناسبة ذكرى التأسيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الأمر الملكي السامي بترقية 655 ضابطًا بقوة دفاع البحرين من مختلف الرتب العسكرية، وجاءت هذه الترقيات التي صدرت بالأمر الملكي السامي تزامنًا مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين في الخامس من فبراير.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الأمر الملكي السامي بمنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من مختلف الدرجات لعدد 50 ضابطًا، وبمنح وسام البحرين من مختلف الدرجات لعدد 19 ضابطًا و32 فردًا، وبمنح وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجتين لعدد 175 ضابطًا ولعدد 991 فردًا.

وبهذه المناسبة، نقل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الضباط الذين جرى ترقيتهم للرتب الأعلى وتكريمهم بالأوسمة، تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار خدمةَ للوطن تحت ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة .





كما أصدر المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بترقية 4690 فردًا ومدنيًا من مختلف الرتب والدرجات بقوة دفاع البحرين، بمناسبة ذكرى التأسيس.





وأصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بمنح نوط الكفاءة العسكرية من الدرجتين لعدد 111 ضابطًا، ولعدد 769 فردًا، وبمنح نوط الخدمة الطويلة من الدرجتين لعدد 29 ضابط و236 فردًا، وبمنح نوط الخدمة الميدانية لعدد 63 ضابطًا ولعدد 338 فردًا، وبمنح نوط التميز لعدد 57 ضابطًا ولعدد 2 من الأفراد.





وهنأ القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط والأفراد والمدنيين بمناسبة ترفيعهم مباركًا لهم ترقيتهم وتكريمهم بالأنواط، داعيًا معاليه أن تكون هذه الترقيات حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء في ميدان العمل لأداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لقوة دفاع البحرين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة .