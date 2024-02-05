صدور الأمر الملكي السامي بترقية عدد من الضباط والأفراد والمدنيين في قوة دفاع البحرين بمناسبة ذكرى التأسيس

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- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الأمر الملكي السامي بترقية 655 ضابطًا بقوة دفاع البحرين من مختلف الرتب العسكرية، وجاءت هذه الترقيات التي صدرت بالأمر الملكي السامي تزامنًا مع ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين في الخامس من فبراير.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الأمر الملكي السامي بمنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من مختلف الدرجات لعدد 50 ضابطًا، وبمنح وسام البحرين من مختلف الدرجات لعدد 19 ضابطًا و32 فردًا، وبمنح وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجتين لعدد 175 ضابطًا ولعدد 991 فردًا.
وبهذه المناسبة، نقل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الضباط الذين جرى ترقيتهم للرتب الأعلى وتكريمهم بالأوسمة، تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار خدمةَ للوطن تحت ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة .
كما أصدر المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بترقية 4690 فردًا ومدنيًا من مختلف الرتب والدرجات بقوة دفاع البحرين، بمناسبة ذكرى التأسيس.
وأصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بمنح نوط الكفاءة العسكرية من الدرجتين لعدد 111 ضابطًا، ولعدد 769 فردًا، وبمنح نوط الخدمة الطويلة من الدرجتين لعدد 29 ضابط و236 فردًا، وبمنح نوط الخدمة الميدانية لعدد 63 ضابطًا ولعدد 338 فردًا، وبمنح نوط التميز لعدد 57 ضابطًا ولعدد 2 من الأفراد.
وهنأ القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط والأفراد والمدنيين بمناسبة ترفيعهم مباركًا لهم ترقيتهم وتكريمهم بالأنواط، داعيًا معاليه أن تكون هذه الترقيات حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء في ميدان العمل لأداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لقوة دفاع البحرين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة .
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