وزير الداخلية يشيد بحصول ((السجون المفتوحة)) على الاعتماد الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس‭ ‬وبحضور‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬اللواء‭ ‬عادل‭ ‬أمين‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬جائزتين‭ ‬دوليتين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التميز،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭.

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬النجاحات‭ ‬المتتالية‭ ‬للمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الحضاري‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬نموذجا‭ ‬مشرّفا‭ ‬لمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المهني‭ ‬وكفاءة‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬المشاريع‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بحصول‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬الرائد‭ ‬حسن‭ ‬خالد‭ ‬المناصير‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬لأفضل‭ ‬محترف‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هاتين‭ ‬الجائزتين،‭ ‬بمثابة‭ ‬تقدير‭ ‬دولي‭ ‬رفيع‭ ‬لمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬المهني‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وخططها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وبأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

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