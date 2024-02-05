وزير الداخلية يشيد بحصول ((السجون المفتوحة)) على الاعتماد الأمريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التنويه بفوز «الموارد البشرية» بجائزتين دوليتين في مجال التميز
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس وبحضور وكيل وزارة الداخلية، اللواء عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، بمناسبة حصول الموارد البشرية على جائزتين دوليتين في مجال التميز، والشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بمناسبة حصول برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن النجاحات المتتالية للمشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة الذي يعتمد أفضل الممارسات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، تأتي انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مشيدا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي جعلت من مشروع العقوبات البديلة، نموذجا مشرّفا لمنظومة العدالة الجنائية في البحرين.
وأعرب الوزير عن جزيل الشكر والتقدير على الأداء المهني وكفاءة منظومة العمل بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، من خلال تبني المشاريع الإصلاحية والتأهيلية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وخدمة المجتمع.
في سياق متصل، أشاد الوزير بحصول الموارد البشرية على المركز الأول في مجال التفوق في خدمة العملاء، بالإضافة إلى فوز الرائد حسن خالد المناصير بالمركز الثاني لأفضل محترف للموارد البشرية لعام 2024، مؤكدا أن هاتين الجائزتين، بمثابة تقدير دولي رفيع لمستوى الأداء المهني والإداري في مجال الموارد البشرية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية وخططها القائمة على تقديم أفضل الخدمات وبأعلى مستويات الكفاءة، معربا عن تمنياته للجميع التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.
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