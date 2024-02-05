«كونتيننتال رايسينغ» يتألق بسباق «هانكوك 24 ساعة دبي»



عاد سباق «هانكوك 24 ساعة دبي» إلى حلبة «دبي أوتودروم» الشهيرة، حيث شهدت أول من أمس فوز رائع حقّقه فريق «كونتيننتال رايسينغ» الإماراتي في مجال رياضة السيارات عبر الفوز ضمن فئة GT4 خلال السباق، ليكون الفوز الأول في تاريخ البطولة لسيارة من نوع تويوتا سوبرا.

وكان موسم سباقات التحمُّل لموسم 2024 قد انطلق مع تأكيد فريق «كونتيننتال رايسينغ» لسيطرته القوية ضمن فئة GT4، وذلك خلال سباق 6 ساعات أبوظبي الذي أقيم 20 يناير الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق «كونتيننتال رايسينغ»: يشكل هذا الفوز الرائع في المناسبة الافتتاحية من سلسلة GT4 العالمية محطة بارزة لفريقنا الإماراتي، خصوصاً عند النظر إلى رحلتنا التي بدأت فقط قبل أكثر من سنة، والفوز بالبطولة على حلبة «دبي أوتودروم» الشهيرة، منحنا الكثير من الفخر والاعتزاز، ونثمن دور راعي الفريق «نوردبيرغ» لدعمهم الكبير والمستمر خلال الموسم الحالي لسباقات التحمُّل»

يذكر أن أداء «دبي أوتودروم» الشهيرة، المبهر وفوزه التاريخي بفئة GT4 في سباق «هانكوك 24 ساعة دبي» لا يستعرض فقط المستويات الاستثنائية من المهارة والمرونة التي يتمتع بها، بل يفتح أيضاً فصلاً بارزاً في قصة التميز لرياضة السيارات الإماراتية.

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