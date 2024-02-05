أبوظبي تستضيف «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» 2 مارس المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف العاصمة أبوظبي في الثاني من مارس المقبل، منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، في «ياس لينكس أبوظبي»، بمشاركة نخبة من اللاعبين العرب الصاعدين، وتحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «ايه ايه ام صديقي سبورتس»، وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة الملاكم المغربي جواد بالمهدي بطل العالم في وزن الريشة، والذي يعد من أبرز النجوم الذين سيشاركون في نسخة 2024، حيث يواجه نظيره الغاني ألفريد لامبتي، وذلك في الجولة العاشرة من النزال الرئيسي.
ومن أبرز المواجهات التي ستشهدها النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» المواجهة بين الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، الفائز في 13 نزالاً من أصل 14 نزالاً خاضها، منها نزالان حسمهما بالضربة القاضية، مع الملاكم الفنزويلي أندريس جارسيا. ويُعد البلوشي فخر الإمارات في الملاكمة، كونه فاز في آخر 12 نزالاً خاضها على التوالي.
في وزن الذبابة يلتقي البطل الإماراتي سلطان النعيمي مع منافسه القوي الكوبي إيليو كناريو ، وتأتي أقوى المواجهات في الوزن خفيف الثقيل، بين الملاكم العراقي عامر كاظم غانم
ومنافسه الملاكم الصيني ولامو تولاكي
صاحب المستوى المتميز والأداء الثابت.
وضمن منافسات وزن فوق المتوسط، يواجه الملاكم المصري عبدالمنعم سعيد نظيره الملاكم الهندي فايزان أنور، والذي لم يسبق هزيمته من قبل، في مباراة صعبة على الملاكمين، وفي وزن الريشة يلتقي الملاكم المصري رامي مجدي مع نظيره الأوغندي إسحاق زيبرا جونيور؛ والمصري يوسف كرار مع الأوكراني ميكيتا إيونين؛ وفي المباراة الثالثة في الوزن ذاته، يلتقي المصري مصطفى محمد فهمي مع الأوغندي كومسان.
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