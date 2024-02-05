أبوظبي تستضيف «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» 2 مارس المقبل

تستضيف العاصمة أبوظبي في الثاني من مارس المقبل، منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، في «ياس لينكس أبوظبي»، بمشاركة نخبة من اللاعبين العرب الصاعدين، وتحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «ايه ايه ام صديقي سبورتس»، وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة الملاكم المغربي جواد بالمهدي بطل العالم في وزن الريشة، والذي يعد من أبرز النجوم الذين سيشاركون في نسخة 2024، حيث يواجه نظيره الغاني ألفريد لامبتي، وذلك في الجولة العاشرة من النزال الرئيسي.

ومن أبرز المواجهات التي ستشهدها النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» المواجهة بين الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، الفائز في 13 نزالاً من أصل 14 نزالاً خاضها، منها نزالان حسمهما بالضربة القاضية، مع الملاكم الفنزويلي أندريس جارسيا. ويُعد البلوشي فخر الإمارات في الملاكمة، كونه فاز في آخر 12 نزالاً خاضها على التوالي.

في وزن الذبابة يلتقي البطل الإماراتي سلطان النعيمي مع منافسه القوي الكوبي إيليو كناريو ، وتأتي أقوى المواجهات في الوزن خفيف الثقيل، بين الملاكم العراقي عامر كاظم غانم

ومنافسه الملاكم الصيني ولامو تولاكي

صاحب المستوى المتميز والأداء الثابت.

وضمن منافسات وزن فوق المتوسط، يواجه الملاكم المصري عبدالمنعم سعيد نظيره الملاكم الهندي فايزان أنور، والذي لم يسبق هزيمته من قبل، في مباراة صعبة على الملاكمين، وفي وزن الريشة يلتقي الملاكم المصري رامي مجدي مع نظيره الأوغندي إسحاق زيبرا جونيور؛ والمصري يوسف كرار مع الأوكراني ميكيتا إيونين؛ وفي المباراة الثالثة في الوزن ذاته، يلتقي المصري مصطفى محمد فهمي مع الأوغندي كومسان.

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