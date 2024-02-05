وزير رياضة هونج كونج يبدي غضبه من جلوس ميسي على مقاعد البدلاء خلال مباراة ودية أمام نجوم بلاده

طلب كيفين ييونج وزير الرياضة في هونج كونج تفسيرا لسبب جلوس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء خلال المباراة الودية بين إنتر ميامي الأمريكي وفريق نجوم هونج كونج.

وقال ييونج خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن ميسي كان لديه تعهد تعاقدي باللعب لمدة 45 دقيقة على الأقل، بشرط عدم وجود مخاوف صحية أو أخرى تتعلق بالسلامة.

وجلس ميسي الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة على مقاعد البدلاء في الوقت الذي فاز فيه فريقه 4 /1 في حضور 38 ألف مشجع، كانوا يمنون أنفسهم بمشاهدة اللاعب الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.

وأصدرت الجماهير هتافات استهجان بحق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي، لعدم مشاركة ميسي في المباراة الإعدادية التي دعمتها حكومة هونج كونج بـ16 مليون دولار هونج كونج (مليونين و50 ألف دولار أمريكي).

وأظهرت تسجيلات فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي، صوت الجماهير وهي تردد "أعيدوا المال" قبل أن يتم ترديد هتافات استهجان أثناء كلمة بيكهام التي اعقبت المباراة.

وأكد ييونج أنه تم التأكيد أكثر من مرة لممثلي الحكومة خلال المباراة أن ميسي سيشارك، لكن تم إبلاغهم بعد الاستفسار من مسؤولي الفريق الأمريكي بأن اللاعب مصاب .

وقال وزير الرياضة في هونج كونج: "طلبنا منهم على الفور إيجاد حل أخر، على سبيل المثال أن يظهر ميسي داخل الملعب ويتحدث إلى الجماهير ويتسلم جائزة، لكن هذا الأمر لم يفلح".

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