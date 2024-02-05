منصور بن محمد يفتتح معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية صباح اليوم (الاثنين) فعاليات النسخة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2024، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 900 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة.

واطلع سموه خلال الجولة، التي رافقه فيها سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي، على ما يقدمه المعرض هذا العام من التقنيات المبتكرة، وما يوفره من فرص للتعلم وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المختبرات الطبية، وأهم الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر المصاحب من خلال أكثر من 130 متحدثاً.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول ما يضمه المعرض من أجنحة ومنصات دولية والتي تشارك من خلالها كبرى الشركات والجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تعرض من خلاله أحدث الابتكارات المخبرية عبر ثماني فئات من المنتجات، والتي تشمل وطب الطوارئ، والتصوير والتشخيص، والرعاية الصحية والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات، والمختبرات، والمعدات والأجهزة الطبية والصيدلة والتغذية، والمستهلكات والسلع الاستهلاكية.

وحرص سموه، خلال الجولة، على زيارة عدد من الأجنحة الدولية المشاركة، والتي شملت أجنحة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات والحلول والمنتجات والمختبرات الطبية التي تعرضها الجهات العارضة من تلك الدول.



وزار سموه خلال الجولة جناح شركة "بيور لاب"، التي تقوم بتشغيل وإدارة أكبر شبكة من المختبرات الطبية المعتمدة في المنطقة، والتي يبلغ مجموعها حالياً أكثر من 160 مختبرا طبيا في جميع أنحاء الدولة، كما شملت جولة سموه زيارة منصة شركة "ريفيتي" ، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الشركة من حلول وتقنيات وخدمات رائدة في مجال الرعاية الصحية بدءاً من اكتشاف الأمراض من ثم التشخيص والعلاج بما في ذلك التركيز بشكل خاص على تقنيات الأوميكس متعددة التخصصات، وتحديد الدلالات الحيوية، والتصوير، والتنبؤ، والفحص، والكشف والتشخيص، والمعلوماتية.

وتفقد سموه جناح شركة BECKMAN COULTER الأميركية حيث اطلع سموه على أعمال الشركة التي تشمل تطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الخاصة بالاختبارات الطبية الحيوية. كما زار سموه جناح شركة مختبرات "أبوت" الأميركية العالمية المتخصصة في مجال المختبرات الطبية والرعاية الصحية والتي تنتشر منتجاتها في أكثر من 130 دولة.

كما زار سموه جناح شركة BIOMERIEUX وهي شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الحيوية، حيث استمع سموه إلى شرح حول نشاط الشركة عالمياً، والتي توفر حلولاً تشخيصية تحدد مصدر المرض والتلوث لتحسين صحة المريض وضمان سلامة المستهلك من خلال فروعها في 44 دولة.

وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارة جناح شركة "بابيروس"، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توريد المعدات الطبية في دولة الإمارات، وتساعد في تقديم الحلول التشخيصية المبتكرة في ثلاثة مجالات رئيسية: التشخيص الجزيئي، والطب الشخصي، والتشخيص المناعي. وشملت جولة سموه زيارة شركة "سيسمكس، المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والرائدة عالميا في مجال تشخيص وخدمات أمراض الدم، والتي تعتبر من بين أفضل شركات التشخيص عالمياً ضمن ثمانية مجالات هي: أمراض الدم، وعلوم الحياة، وتحليل البول، والرعاية الأولية، وتخثر الدم والكيمياء المناعية، والرعاية الصحية الأساسية، وقياس التدفق الخلوي.

وتفقد سموه أيضا منصة شركة " Snibe Diagnostics" الصينية الرائدة في مجال توفير الحلول والتقنيات المختبرية للوقاية من الأمراض والتشخيص ومراقبة العلاج ومراقبة التشخيص وتقييم الحالة الصحية والأمراض الوراثية.

توسعات

وتأكيداً على التزام ميدلاب الشرق الأوسط بالابتكار، فقد تمت إضافة منطقة ومؤتمر جديدين، حيث تمت إضافة منطقة طب الجيل القادم إلى المعرض هذا العام والتي تقام بالشراكة مع شركة إكسبريس ميد للتشخيص والأبحاث، وتشغل مساحة عرض تبلغ 1500 متر مربع وتضم أكثر من 100 عارض، حيث ستتم مناقشة عدة موضوعات خلال مؤتمر طب الجيل القادم تشمل كلاً من: طب الجينوم والطب الدقيق وطول العمر ومكافحة الشيخوخة.

وقال توم كولمان، مدير معرض "ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:“كان العام الماضي عاماً قياسياً بالنسبة لميدلاب الشرق الأوسط، حيث تم تحقيق صفقات بقيمة 1.9 مليار درهم إماراتي، وفي ضوء هذا الإنجاز نتوقع زيادة بنسبة 20٪ في أعداد الزوار هذا العام، كما لدينا بعض الفعاليات الجديدة التي تمت إضافتها إلى نسخة هذا العام والتي ستعزز بدورها الأثر الشامل سواء بالنسبة للعارضين أو الحضور".

ويشهد مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2024 مجموعة من الابتكارات والحلول لتطوير المهارات المختبرية وتحسين وظائف المختبر من خلال 12 مؤتمراً، حيث يعد الحدث أكبر مؤتمر للمختبرات الطبية متعدد المسارات والمعتمد من قبل التعليم الطبي المستمر على مستوى العالم ويضم أكثر من 130 متحدثاً محلياً ودولياً.

ويتضمن برنامج المؤتمرات لهذا العام كلاً من: طب الجيل القادم، وإدارة المختبرات، وإدارة جودة المختبر، والكيمياء السريرية، وعلم المناعة، وعلم الدم، وعلم الأحياء الدقيقة السريري، وتفسير الجينوم السريري، وطب نقل الدم، وعلم الأنسجة، ومستقبل المختبر والاستدامة في المختبر.

وتضمن اليوم الأول لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط، استضافة شركة فروست آند سوليفان لجلسة نقاشية حول "الاستثمارات الاستراتيجية وفرص النمو: إعادة تشكيل مستقبل صناعة المختبرات وأدوات التشخيص في الشرق الأوسط". كما ناقشت لجنة مؤلفة من نخبة قادة الرعاية الصحية في ثينك تانك موضوعات الصناعة الرئيسية بما في ذلك المحركات والتحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المختبرات والتشخيص في الشرق الأوسط والتقنيات المتوقعة لدفع النمو في الصناعة في السنوات المقبلة بحضور ممثلين عن شركات: آبوت وراندوكس وثيرمو فيشر وكليفلاند كلينك، حيث الدكتور بيرني كروال، الرئيس المنتخب للكلية الملكية لعلماء الأمراض في المملكة المتحدة "استراتيجيات لضمان أن الاختبارات المعملية مركزة وآمنة" في مؤتمر إدارة المختبرات، بينما تحدثت الدكتورة لبنى الزدجالي، استشارية أمراض الدم من جامعة السلطان قابوس للسرطان الشامل مركز مسقط من خلال مؤتمر أمراض الدم عن نظم المعلومات المخبرية لأمراض الدم.

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