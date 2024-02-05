قيادات حكومية وخبراء عالميون يناقشون ترسيخ الذكاء الاصطناعي المسؤول

يجمع منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، قادة التكنولوجيا حول العالم لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبحث الجهود الدولية لابتكار الحلول الكفيلة بتوظيف هذا المجال الواعد لخدمة المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للجميع، ضمن سعي القمة لتكثيف الجهود الدولية وتعزيز التكامل بين صناع المشهد التكنولوجي من دول العالم كافة.

يشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وينظم ضمن فعاليات القمة التي تعقد بدبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تمثل منصة استثنائية رائدة تجمع الحكومات وصناع القرار، لاستشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل المجتمعات.

وقال معاليه إن القمة تستشرف من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول مستقبل هذا القطاع الواعد والأدوات الكفيلة بتوظيفه لخير المجتمعات، وتركز على السبل الكفيلة بحوكمته ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم استخداماته، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم عمليات التنمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات.

ويشهد منتدى الذكاء الاصطناعي مشاركة واسعة لنخبة الخبراء ورواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم، إذ يشارك فيه جاك هيدراي الرئيس التنفيذي لـ"ساند بوكس آيه كيو"، في جلسة بعنوان الموجة المقبلة من حلول الذكاء الاصطناعي، كما يتحدث يان ليكون كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا" العالمية والحائز على جائزة تورنغ، في جلسة حوارية تناقش فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي وما يفتحه من آفاق واعدة.

وينظم المنتدى جلسة بعنوان تعزيز الثقة ببيانات الذكاء الاصطناعي، يتحدث فيها اي جي عبداللات الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند ليمتس"، وآريا بولورفروشان الرئيس التنفيذي لشركة "إبلايد أيه آي"، وغاري كازانتسيف رئيس استراتيجية التكنولوجيا الكمية في "بلومبرج"، عن أهمية بناء الثقة في بيانات الذكاء الاصطناعي ودور سلامة وشفافية وموثوقية البيانات في عمل هذه الأنظمة بشكل مسؤول.

وتتناول جلسة بعنوان أولوية تنظيم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، التي يتحدث فيها سعادة فيصل البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ورئيس مجلس إدارة شركة "أيه آي 71"، وشون إدواردز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "بلومبيرغ"، وجريج ويلسون الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في القطاع الحكومي في شركة "مايكروسوفت"، نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر والاعتبارات والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر والحاجة إلى تدابير سلامة فعالة وأطر أخلاقية لتشكيل المشهد المستقبلي لـهذه النماذج.

ويشهد المنتدى مشاركة فيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "أمازون" في جلسة حوارية، فيما تناقش جلسة للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي تجمع معالي عمر سلطان العلماء، وسعادة أمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا، وكارمي أرتيغاس الرئيس وعضو الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، ود. سيدنا ندايي محاضر في جامعة الشيخ حميدون كين الرقمية، تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التقدم في مختلف المجالات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد وغيرها.

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