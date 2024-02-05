قرقاش: الإمارات ماضية في طريقها ولن تلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن
الإمارات ماضية في طريقها، ولن تلتفت لمن لا يجرؤ
على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية.
وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":
"في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها".
وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا ولن نلتفت لمن لا يجرؤ
على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية".
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