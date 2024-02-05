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قرقاش: الإمارات ماضية في طريقها ولن تلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله

2/5/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن
الإمارات ماضية في طريقها، ولن تلتفت لمن لا يجرؤ
على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":
"في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا ولن نلتفت لمن لا يجرؤ
على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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