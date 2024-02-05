قرقاش: الإمارات ماضية في طريقها ولن تلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن

الإمارات ماضية في طريقها، ولن تلتفت لمن لا يجرؤ

على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X":

"في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا ولن نلتفت لمن لا يجرؤ

على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية".

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