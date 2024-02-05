تصريحات «باول» تحاصر الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يفقد 400 نقطة

تراجعت وول ستريت الاثنين بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة في أعقاب معارضة شديدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتكهنات السوق بخفض وشيك في أسعار الفائدة، بينما يقيم المستثمرون أرباح الشركات الأمريكية.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: إن المركزي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة 3 مرات فقط هذا العام.

وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» بثت يوم الأحد، كرر باول التعليقات التي أدلى بها بعد اجتماع السياسة في يناير الأسبوع الماضي. وبعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة في مارس أمر غير مرجح.

وقال: نريد أن نرى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، ثقتنا آخذة في الارتفاع. نريد فقط المزيد من الثقة قبل أن نتخذ هذه الخطوة المهمة للغاية المتمثلة في البدء في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة، أي 1 % بالمئة، إلى 38246.77 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 1.42 نقطة، أي 0.03 بالمئة، عند 4957.19 نقطة. واستهل المؤشر ناسداك المجمع الجلسات منخفضا 14.96 نقطة، أي 0.10 بالمئة، إلى 15613.99 نقطة.

وقد أدت التعليقات باول إلى رفع عوائد سندات الخزانة وتقليل التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.158 %.

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