مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 278.43 مليون درهم و481 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 20.91 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 49.68 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 91.51 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 33.92 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 89.42 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 44.37 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.94 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 430.17 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 88 مليون درهم و162 رهن فلل وشقق بقيمة 342.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 132.31 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 32.8 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 164.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 54.5 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 33.84 مليون درهم.

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