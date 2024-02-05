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المركزي المصري: 35.25 مليار دولار صافي الاحتياطيات الأجنبية في يناير

2/5/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد ارتفع من 35.22 مليار دولار في ديسمبر إلى 35.25 مليار دولار في يناير.

وذكر البنك، اليوم، أنه باع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149 بالمئة.

وأوضح أن أذون الخزانة هذه تحل محل أوراق مستحقة بقيمة 1.07 مليار دولار لأجل عام، وكان عائدها 4.90 بالمئة.

ولفت إلى أن العائد على سندات خزانة أمريكية لأجل عام في عطاء قبل أسبوعين بلغ نحو 4.81 بالمئة.

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