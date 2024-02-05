مجلس إدارة اتحاد الكرة يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات

مجلس إدارة اتحاد الكرة يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات
التاريخ
2/5/2024 3:00:26 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك محمد جاني ، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائباً للرئيس ، وعضوية كل من عبدالله محمد الشحي ، خميس حسن الشامسي ، شهاب أحمد العوضي ، أحمد ضياء جوهر ، عمران صالح الجسمي.
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