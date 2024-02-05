هولندا تزوّد أوكرانيا بـ6 مقاتلات «إف 16»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هولندا ستقدّم ست مقاتلات إضافية من طراز (اف-16) إلى أوكرانيا.
وبذلك يرتفع عدد المقاتلات التي تستعد هولندا لتقديمها إلى أوكرانيا إلى 24 مقاتلة.
ولم يتم بعد تحديد إطار زمني لتزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرين، قولها على موقع «إكس»، إن التفوق الجوي الأوكراني ضروري.
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