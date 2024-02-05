هولندا تزوّد أوكرانيا بـ6 مقاتلات «إف 16»

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هولندا ستقدّم ست مقاتلات إضافية من طراز (اف-16) إلى أوكرانيا.

وبذلك يرتفع عدد المقاتلات التي تستعد هولندا لتقديمها إلى أوكرانيا إلى 24 مقاتلة.

ولم يتم بعد تحديد إطار زمني لتزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرين، قولها على موقع «إكس»، إن التفوق الجوي الأوكراني ضروري.

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