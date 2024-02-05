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تعيين أحمد بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء اليمني

2/5/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء اليوم، قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء بدلاً من الدكتور معين عبدالملك.

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (56) لسنة 2024م، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.

وبحسب الوكالة قضت المادة الثانية من هذا القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعينهم.

وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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