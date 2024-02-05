تعيين أحمد بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء اليمني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء اليوم، قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء بدلاً من الدكتور معين عبدالملك.
وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (56) لسنة 2024م، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.
وبحسب الوكالة قضت المادة الثانية من هذا القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعينهم.
وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
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