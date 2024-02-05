قصر بكنغهام: الملك تشارلز يعاني من السرطان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال قصر بكنغهام في بيان اليوم الاثنين إنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز ملك بريطانيا بنوع من السرطان وسيؤجل واجباته العامة.
وأمضى تشارلز (75 عاما) ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا عندما تمت الإشارة إلى وجود أمر مثير للقلق. وقال القصر إن الاختبارات حددت نوعا من السرطان.
ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز لكن مصدرا ملكيا قال إنه ليس سرطان البروستاتا.
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