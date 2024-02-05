قصر بكنغهام: الملك تشارلز يعاني من السرطان

قال قصر بكنغهام في بيان اليوم الاثنين إنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز ملك بريطانيا بنوع من السرطان وسيؤجل واجباته العامة.

وأمضى تشارلز (75 عاما) ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا عندما تمت الإشارة إلى وجود أمر مثير للقلق. وقال القصر إن الاختبارات حددت نوعا من السرطان.

ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز لكن مصدرا ملكيا قال إنه ليس سرطان البروستاتا.