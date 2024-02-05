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الإمارات ترسل سيارات إسعاف مجهزة إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لدخولها قطاع غزة

2/5/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات كافة إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة وذلك ضمن جهود الدولة من خلال عملية الفارس الشهم 3 لدعم متطلبات القطاع الصحية.

تأتي هذه المبادرة تلبية لتزايد حالات الطلب على نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى الميداني الإماراتي كونه أحد المستشفيات الرئيسية التي تقدم خدمات متكاملة من إسعاف وعلاج للجرحى والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين.

يضم المستشفى الميداني الإماراتي كادرا طبيا مختصا في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة إلى جانب غرف للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء الجراحات المختلفة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة كخدمات الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة ومختبر مزوّد بأحدث الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل والفحوصات بأنواعها المختلفة ، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

وبلغ عدد الحالات التي تم علاجها في المستشفى الميداني حتى الآن 3575 حالة بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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