غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم عمل وكالة الأونروا

غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم عمل وكالة الأونروا
التاريخ
2/5/2024 3:00:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييماً على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
يأتي ذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس.
MENAFN05022024000110011019ID1107812531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.