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غوتيريش يعين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم عمل وكالة الأونروا

2/5/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييماً على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

يأتي ذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس.

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