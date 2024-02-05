الإعلام تطرح مزايدتين لمحلين في قرية يوم البحار

الإعلام تطرح مزايدتين لمحلين في قرية يوم البحار
التاريخ
2/5/2024 2:42:11 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مزايدتين لاستغلال وتشغيل محلين برقمي 38 و49 في قرية الموروث الثقافي «يوم البحار» لبيع مثلجات آيس كريم وبوظة، وبيع منتجات العسل طبقا لشروط ومواصفات فنية.
وآخر موعد لتسليم العطاءات الخميس 29 الجاري، وستعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم 12 الجاري بقرية الموروث الثقافي «يوم البحار»، وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن المزايدتين.
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