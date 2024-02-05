Tuesday, 06 February 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعلام تطرح مزايدتين لمحلين في قرية يوم البحار

2/5/2024 2:42:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مزايدتين لاستغلال وتشغيل محلين برقمي 38 و49 في قرية الموروث الثقافي «يوم البحار» لبيع مثلجات آيس كريم وبوظة، وبيع منتجات العسل طبقا لشروط ومواصفات فنية.
وآخر موعد لتسليم العطاءات الخميس 29 الجاري، وستعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم 12 الجاري بقرية الموروث الثقافي «يوم البحار»، وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن المزايدتين.

MENAFN05022024000130011022ID1107812512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث