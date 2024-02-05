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الهلال الأحمر و القوى العاملة تؤكدان أهمية التعاون بمجال نشر الوعي وتنمية ثقافة حقوق الإنسان

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت كل من جمعية الهلال الأحمر والهيئة العامة للقوى العاملة أهمية التعاون في مجال نشر الوعي وتنمية ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها.
جاء ذلك بيان صحافي صادر عن (الهلال الأحمر) على هامش زيارة لوفد من الهيئة إلى الجمعية وتكريم رئيسها د.هلال الساير وذلك لدورها الانساني والاغاثي على جميع المستويات المحلية والدولية.
وأشاد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة د. فهد المراد بمناسبة التكريم بالدور الإنساني المهم الذي تقوم به الجمعية في مجال الاغاثة في مختلف دول العالم.
وقال المراد إن هذا التكريم يأتي لتميز جمعية الهلال الأحمر الكويتي ودعمها المستمر في العطاء وخدمة الإنسانية إضافة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة القوى العاملة في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة العمل التطوعي.
وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الجمعية ودعمها للهيئة في تجهيز صالة أنشطة رياضية في مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة مؤكدا أن جهود (الهلال الأحمر الكويتي) الإغاثية والإنسانية الملموسة جعلتها محل ثقة المجتمع الإنساني من خلال قدرتها على إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.
بدوره، قال د.الساير وفق البيان أن الجمعية تتطلع إلى تحقيق المزيد من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في الكويت لاسيما الهيئة العامة للقوى العاملة التي لها تاريخ متميز في خدمة الوطن مؤكدا التزام الجمعية بدعم المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع الكويتي.
واستعرض الساير خلال اللقاء الأعمال الإنسانية والاغاثية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي داخل الكويت وخارجها انطلاقا من دورها الذي تؤديه على جميع المستويات.

MENAFN05022024000130011022ID1107812511

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