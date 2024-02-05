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اجتماع تنسيقي بين وزارتي الأوقاف والتربية لتوعية وتثقيف الناشئة والشباب في جميع المراحل الدراسية

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
في إطار التعاون التربوي والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية عقد في مقر وزارة الأوقاف الاجتماع الأول بين ممثلي الوزارتين برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري.
حضر الاجتماع عن وزارة الأوقاف كل من الوكيل المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي ومدير إدارة الدراسات الإسلامية لمحافظتي الجهراء والفروانية بندر النصافي ومدير إدارة الخدمات د.سليمان السويلم ومراقب إدارة مكتب وكيل الوزارة نواف الغضوري، بينما حضر عن وزارة التربية كل من الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي ومراقب الخدمة الاجتماعية والنفسية بدر العنزي.
وناقش الطرفان أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين في مجال التوعية والتثقيف الديني والتربوي للناشئة والشباب في جميع المراحل الدراسية.
وأكد الحاضرون ضرورة مد جسور التواصل بين الوزارتين والاستفادة من الخبرات والكوادر المتوافرة لديهما من خلال عقد المحاضرات والندوات واللقاءات بما يسهم في تعزيز قيم الوسطية وزرع الأخلاق الفاضلة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله ومصادره وصد محاولات تخريب وإفساد عقول وصحة أبنائنا وشبابنا.
يذكر أن هذا الاجتماع عقد كبادرة أولية تنسيقية تمهيدا لعمل بروتوكول مشترك بين الوزارتين من أهدافه تعزيز القيم الأخلاقية الأصيلة ونشر الوعي الثقافي الديني الوسطي بين الطلبة والناشئة ونبذ الأفكار المتطرفة ومحاربتها وابتكار الحلول والوسائل التي تساعد الوزارتين في تحقيق الأهداف الفاضلة.

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