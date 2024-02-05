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المجلس الوطني للثقافة يعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لـ 2023

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية لعام 2023.
وقالت اللجنة العليا للجوائز في بيان إن اختيار الفائزين تم بناء على معايير وأسس علمية وفنية وفق اللوائح المنظمة للجوائز.
وذكرت أن جائزة الدولة التقديرية في مجال الشعر قد منحت للشاعر عبدالرحمن النجار لإسهاماته الكبيرة والمتميزة في الحركة الشعرية والإعلامية في الكويت، بينما حصلت د.نورية الرومي على جائزة الدولة التقديرية في مجال الدراسات الأدبية والنقدية تقديرا لإسهاماتها البارزة في الحركة النقدية والأدبية في الكويت، وفاز الفنان محمد جابر بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون المسرحية تقديرا لإسهاماته البارزة ودوره الرائد في الحركة الفنية والمسرحية في الكويت.
وبينت اللجنة العليا أن جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية ذهبت إلى كل من الفنان بدر المنصور في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية «النحت» والمخرج محمد العنزي في مجال الإخراج التلفزيوني، والمخرجة غادة السني في مجال الإخراج الإذاعي، ود.حامد الكوت في مجال التأليف الموسيقي، موضحة أنه لم يتقدم أحد في فرع «جائزة الدراسات النقدية في الفنون الموسيقية».
وحصل على جوائز الدولة التشجيعية كل من عبدالهادي العجمي في مجال القصة القصيرة، ود.عبدالمحسن القحطاني في مجال الترجمة إلى اللغة العربية، فيما تم حجب جائزتي النص المسرحي وأدب الطفل.
وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية لم يتقدم أحد لجائزة «الفلسفة»، كما حجبت جوائز الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية للكويت والاقتصاد والجغرافيا.
وبحسب البيان تعد جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية دلالة على رعاية وتقدير الدولة ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمبدعين الكويتيين لتكريمهم وتشجيعهم وتعزيز التنمية الثقافية من خلال حرص المجلس على إحياء الثقافة والتراث وتنمية المواهب والكفاءات والتواصل مع جميع الجهات الأكاديمية والبحثية في تنشيط البحث العلمي والإبداع والفن.
وكانت دورة الجوائز التشجيعية الأولى قد انطلقت عام 1988، ويتم فيها منح الفائزين مجسما تذكاريا للجائزة وشهادة تقديرية ومبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار (نحو 32.4 ألف دولار أميركي) في حين أن جائزة الدولة التقديرية تأسست عام 2000 وتمنح كل فائز درعا ومبلغ 20 ألف دينار (64.9 ألف دولار) كنوع من الدعم للحركة الثقافية في الدولة.

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