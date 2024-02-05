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الكويتية للإغاثة تجهيز 77 شاحنة مساعدات إنسانية تمهيدا لانطلاقها إلى غزة

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة الإثنين تجهيز قافلة إغاثية مكونة من 77 شاحنة محملة بـ 1500 طن من المواد الغذائية والطبية والمستلزمات الاساسية لتقديمها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال نائب المدير العام للجمعية والمشرف العام على حملة «فزعة لفلسطين» عمر الثويني، في تصريح لـ «كونا»، إن «وفد الكويتية للإغاثة أشرف على تجهيز القافلة الإغاثية وتحميلها بمواد الاغاثة وهي عبارة عن 22 شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية و20 شاحنة محملة بمياه صالحة للشرب و20 شاحنة محملة بالبطانيات والفرش ولوازم الايواء بالاضافة إلى 15 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية والادوية الضرورية».
وأضاف أن وفد الجمعية أشرف كذلك على توديع القوافل الإغاثية الإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين من اهالي غزة وانطلاقها من مقر جمعية «دار الأورمان» باتجاه معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، مؤكدا انطلاقها نحو المعبر الأربعاء.
وأوضح الثويني أن القافلة الإغاثية الحالية تأتي ضمن تعهدات جمعية العون المباشر الخيرية والأمانة العامة للأوقاف وشركة ماي فاتورة والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة الكويتي لحملة «فزعة لفلسطين» التي أطلقتها الجمعية الكويتية للاغاثة بالتعاون مع أكثر من 28 جهة حكومية ومؤسسة أهلية وجمعية خيرية كويتية بأكتوبر الماضي عقب اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة.
من جهته، أشاد المدير العام لجمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان في تصريح مماثل لـ «كونا» بالدور الانساني الاغاثي الذي تقوم به دولة الكويت لدعم الفلسطينين في قطاع غزة لمواجهة هجمات الاحتلال الاسرائيلي الشرسة على المدنيين من أهالي القطاع.
وبين ان الدعم الانساني المقدم من دولة الكويت يأتي استكمالا لدعم غزة من هيئة الاغاثة الكويتية من خلال 77 شاحنة محملة بأكثر من 1500 طن متوجهة إلى قطاع غزة.
وقال شعبان أن المساعدات تشمل على كل المتطلبات التي يحتاجها اهالي غزة من مياه ومواد غذائية وأغطية وأدوية موضحا أنه يتم تقديم تلك المساعدات المستكملة عن طريق جمعيتي الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.
وذكر ان «دور الإخوة في دولة الكويت وجمعياتها وهيئة الاغاثة الكويتية له كل الاحترام والتقدير»، مضيفا أن «الكويت لها اليد الكبرى في ادخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة».

MENAFN05022024000130011022ID1107812507

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