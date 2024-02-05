السكنية حصلت على أحكام قضائية تثبت عدم الأحقية في فتح طلب سكن أو صرف بدل الإيجار لمن تملكوا عقارا

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها حصلت على أحكام قضائية من محكمة التمييز بعد طعون قدمتها تثبت عدم الأحقية في فتح طلب سكن أو صرف بدل الإيجار لمن تملكوا عقارا ولو كان أرض فضاء.
وأضافت المؤسسة في بيان صحافي، أنه يمنع فتح طلب إسكاني أو صرف بدل إيجار لمن حصل على ملكية عقارية عبارة عن عقار مبني (بيت أو شقة) وكذلك الأرض الفضاء، متى توافرت فيها الشروط الواردة بلائحة الرعاية السكنية.
وأشارت إلى أن أحكام محكمة التمييز الصادرة في عدة طعون بالشأن نفسه انتهت لصحة رأي المؤسسة واستجابت لطعونها مما يعد بمنزلة مبدأ مهم جدا لمحكمة التمييز.
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