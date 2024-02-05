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السكنية حصلت على أحكام قضائية تثبت عدم الأحقية في فتح طلب سكن أو صرف بدل الإيجار لمن تملكوا عقارا

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها حصلت على أحكام قضائية من محكمة التمييز بعد طعون قدمتها تثبت عدم الأحقية في فتح طلب سكن أو صرف بدل الإيجار لمن تملكوا عقارا ولو كان أرض فضاء.
‏وأضافت المؤسسة في بيان صحافي، أنه يمنع فتح طلب إسكاني أو صرف بدل إيجار لمن حصل على ملكية عقارية عبارة عن عقار مبني (بيت أو شقة) وكذلك الأرض الفضاء، متى توافرت فيها الشروط الواردة بلائحة الرعاية السكنية.
‏وأشارت إلى أن أحكام محكمة التمييز الصادرة في عدة طعون بالشأن نفسه انتهت لصحة رأي المؤسسة واستجابت لطعونها مما يعد بمنزلة مبدأ مهم جدا لمحكمة التمييز.

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