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السكنية انتهت من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 13 من الضاحية الرابعة في جنوب سعد العبدالله

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثالثة عشرة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
وأضافت المصادر أن إجراء عملية القرعة ستكون الأربعاء 7 الجاري.
وأوضحت أن المؤسسة وزعت الدفعة الثالثة عشرة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وتشتمل على 244 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 26 أبريل 2005.

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