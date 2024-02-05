السكنية انتهت من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 13 من الضاحية الرابعة في جنوب سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثالثة عشرة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.
وأضافت المصادر أن إجراء عملية القرعة ستكون الأربعاء 7 الجاري.
وأوضحت أن المؤسسة وزعت الدفعة الثالثة عشرة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وتشتمل على 244 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 26 أبريل 2005.
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