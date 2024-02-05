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مصفاة الدقم 3 حزم رئيسة للتوريد والإنشاء والتشغيل

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على أرضية صلبة وبخطى ثابتة تسجل العلاقات الأصيلة والمتجذرة بين الكويت وسلطنة عُمان فصلا تاريخيا جديدا يتمثل في مشروع مصفاة الدقم الذي يعتبر من أضخم المشاريع النفطية على مستوى المنطقة والعالم.
ويأتي هذا المشروع المشترك ليعكس ما تمتاز به العلاقات الكويتية - العُمانية من خصوصية ساهمت في نسجها سمات مشتركة مبنية على وحدة الهدف والمصير المشترك وتطابق الرؤى على كل المستويات.
وقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة نموا مطردا في العلاقات الثنائية بين الكويت والسلطنة، وتعاونا مشتركا في القضايا الإقليمية والعالمية، إضافة الى ما يربطهما من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والفنية وغيرها، علاوة على ما توج ذلك من الزيارات المتبادلة لقيادات البلدين.
ويأتي على رأس المشاريع العملاقة المشتركة التي تجسد التطابق في الرؤى والأهداف بين الكويت وسلطنة عمان مشروع نفطي كبير من شأنه أن يغير وجه المنطقة الاقتصادي ويفتح باب الاستثمارات الكبرى، وهو مشروع مصفاة الدقم الذي يعد إحدى ثمرات العلاقات الوثيقة بين البلدين ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية في مجال التكرير خارج البلاد.
وفيما يخص تعزيز التعاون الثنائي شكل البلدان في عام 2003 اللجنة الكويتية - العمانية المشتركة التي تلتقي بصفة دورية وتتولى عددا من المهام، أبرزها زيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي والإسهام بتحقيق تطلعات الجميع من تقدم وازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وعقدت اللجنة تسعة اجتماعات كان آخرها في مارس الماضي بالعاصمة العمانية مسقط، وأثمرت أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التوصل الى اتفاق حول خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بمجالات عدة، وهي مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الديبلوماسية والتدريب، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة للفترة من 2021 إلى 2024 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية للفترة من 2023 إلى 2025.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لما قبل الاجتماع الأخير 27 اتفاقية منذ عام 1974 إلى 2017 شملت مختلف المجالات، كما وصل عدد مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 23 مشروعا في السلطنة، فيما بلغ حجم الاستثمار في صندوق عمان للدخل الثابت ما يقارب ثمانية ملايين دينار في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية أكثر من 105 ملايين دينار.
وتجسيدا لتلك العلاقات التاريخية الوثيقة تأتي زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى سلطنة عمان اليوم، وذلك في زيارة دولة، حيث يلتقي خلالها بأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ويتوجان هذا اللقاء برعايتهما الكريمة وحضورهما افتتاح مشروع (مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية) ثمرة الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
ومن شأن هذا المشروع الذي كان الطرفان قد وضعا حجر أساسه في أبريل عام 2018 أن يعمل على تحويل منطقة الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة كما سيشجعها على القيام بصناعات متعلقة بهذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.
وتقدر مساحة المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 8.5 مليارات دولار بـ 900 هكتار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة الطاقة العالمية المتكاملة (أو كيو) وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8) ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب، وسيكون له مردود إيجابي على المنطقة.
ومع بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي الخام، وستعمل على تغطية الاحتياجات اليومية الإقليمية والعالمية من منتجات الطاقة المختلفة وهي الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
والتزمت مؤسسة البترول الكويتية بتوريد نحو 65% من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي، وذلك بما يتماشى مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.
ويتكون المشروع من ثلاث حزم رئيسة للهندسة هي التوريد والإنشاء والتشغيل، وتشمل الحزمة الأولى وحدات التصنيع والمعالجة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، وتضم الحزمة الثالثة المرافق الخارجية ومنها بناء ميناء لتصدير المنتجات وإنشاء صهاريج لتخزين النفط الخام تقع في منطقة رأس مركز، إلى جانب خط أنابيب بطول 90 كيلومترا تقريبا يربط هذه الصهاريج بالمصفاة. ويعتمد تصميم المصفاة على وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي وهي قادرة على تكرير النفط الكويتي بنسبة 100% وتهدف الرؤية المستقبلية للمشروع بأن تكون مصفاة الدقم ذات مستوى عالمي باستخدام تكنولوجيا مجربة وتقديم منتجات ذات جودة عالية بما يتوافق مع المعايير العالمية للسلامة مع السعي لتحقيق أعلى معايير التشغيل.
وقد ساهم مشروع مصفاة الدقم الذي يحمل العلامة التجارية (أو كيو 8) في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب الكويتي والعماني، كما أصبح وجهة جاذبة لتطوير جيل واعد من القياديين بالقطاع النفطي في البلدين.

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