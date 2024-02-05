بالفيديو ممثل الأمير رعاية الاختراعات والأبحاث تبرز الوجه الحضاري للكويت



الخرافي: 200 مشارك من 40 دولة عربية وأجنبية يتنافسون بفكر وإبداع وإتقان لنيل جوائز المعرض سفير المغرب: المعرض يزداد تألقاً كل عامالرميحي: أحرص على حضور المعرض سنوياً



حنان عبدالمعبود

دشّن ممثل راعي المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أمس فعاليات النسخة الـ 14 من المعرض، وسط حضور غفير، وحضور رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات العامة.

وقام الوزير العدواني بعمل جولة تفقدية لأجنحة المعرض الذي يستمر حتى 7 الجاري، حرص على مرافقته خلالها كل من د.مشاري الحربي مدير جامعة الكويت بالإنابة، ود.مشعان العتيبي المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف وعميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف، والسفير العراقي في الكويت المنهل الصافي.

وبعدها، ألقى ممثل صاحب السمو كلمة أكد خلالها أن رعاية الاختراعات والأبحاث تبرز الوجه الحضاري للكويت، وتأتي تنفيذا للرؤية السامية نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، خصوصا مع توجه العالم نحو اعتماد معايير جديدة للنمو والتطور القائم على مقياس رأس المال البشري.

وقال العدواني خلال الكلمة: يسعدني افتتاح هذا المعرض الذي يقيمه النادي العلمي الكويتي ممثلا عن صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في رعاية هذا الحدث الذي نفتخر بانطلاقته من كويتنا الحبيبة، مبينا أن هذا الحدث يأتي استكمالا لتوجيهات صاحب السمو الأمير في الاهتمام برعاية اختراعات وإبداعات الشباب العربي عموما والشباب الكويتي خصوصا، وتهيئة الظروف العلمية لهم لمزيد من الابتكارات والاختراعات.

وذكر أن الكويت تدعم وتعزز التعاون الدولي بمجال المشاركة في مجالات الابتكار والاختراع والذكاء الاصطناعي كاستثمار طويل الأجل تنهض به الدول، داعيا الشباب لمواصلة تحصيلهم العلمي وتطوير مهاراتهم في مجال الابتكار والاختراع والانخراط بالتخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل لتحقيق أعلى مراتب الإنجاز والانطلاق نحو العالمية ليعكسوا صورة مشرفة لبلدنا الغالي الكويت باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

واختتم الوزير العدواني مقدما الشكر لرئيس وأعضاء النادي العلمي الكويتي لدعمهم المخترعين والابتكار واحتضانهم واستثمارهم الأمثل للثروة البشرية، وتنمية القدرات في مجال الابتكار والاختراع.

40 مشاركة عالمية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال جاسم الخرافي: «هناك أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية تتجمع تحت سقف أجنحة هذا المعرض يمثلها أكثر من 200 مشارك يتنافسون بينهم بفكر وإبداع وإتقان لنيل جوائزه.

وأضاف: «بالرغم من الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليا، حرصت إدارة المعرض على انعقاده في موعده هذا العام استكمالا لمسيرته الناجحة في دعم المبتكرين والمخترعين وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل والاحتكاك فيما بينهم بفكر وإبداع وإتقان، أملا في إبراز وتفجير هذه الإبداعات لتكون قابلة للتنفيذ والوصول إلى السوق». وتابع: «نحن تحملنا مسؤولية إقامة واستمرارية هذا المعرض بهدف إبراز أفكار وإبداعات المخترعين والمبتكرين بحثا عن تسويقها وتنفيذها على أرض الواقع، على نحو يسهم في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تعاني منها البشرية، كما تمنى أن نرى نتائج مميزة واختراعات مبتكرة في هذه التظاهرة العلمية، تكون على قدر طموحنا وطموح المستثمرين الذين يبحثون عن هذه الفرص.

وبين أن جوائز المعرض تشمل الجائزة الكبرى، وجائزة النادي العلمي، وجائزة مقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو»، وأخرى مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، فضلا عن 3 جوائز مقدمة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مخصصة لـ 3 مخترعين خليجيين، كما تشمل قائمة جوائز المعرض جائزة مقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات وأخرى مقدمة من المعهد الاتحادي للملكية الصناعية الروسي، وذلك للمرة الأولى في نسخة هذا العام.

ورأى الخرافي أن تعاون المجتمع المدني مع القطاعين العام والخاص يلعب دورا مهما في إبراز الوجه الحضاري للكويت، ويسهم في تعزيز الاستثمار البشري الذي يعد رأسمال الشعوب المتحضرة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي تتويجا لجهود نخبة من المتطوعين الذين يشكلون كل شرائح المجتمع، ويعتبرون المكسب الحقيقي لأي نشاط داخل المجتمع الكويت.

كما عبر عن شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على رعايته الكريمة لهذا المعرض التي كان لها دور كبير في استمراريته ونجاحه.

وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لتقديم التهنئة لسمو الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، متمنين له السداد والتوفيق في مهمته الجديدة، داعين المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي.

كما تقدم بالشكر والامتنان لكل الرعاة والداعمين والشركاء الاستراتيجيين لهذا المعرض، لدورهم في إنجاحه واستمراريته، وفي مقدمتهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي «بيتك».

تظاهرة علمية

من جهته، أعرب السفير المغربي لدى البلاد علي ابن عيسى، عن سعادته لتواجده في المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي يزداد تألقا عاما بعد عام، بفضل الرعاية التي توليها السلطات الكويتية لمثل هذه التظاهرات العلمية لتشجيع المخترعين.

وذكر عيسى أن بلاده حاضرة في هذه التظاهرة العلمية الكبيرة، بعدد من المخترعين يمثلون عدة جهات علمية مغربية منها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والجامعة الدولية بالرباط وعدة جهات أخرى. وتمنى التوفيق لجميع المخترعين المشاركين في المعرض، والمزيد من الإنجاز لتحقيق التنمية في بلدانهم بما فيه الخير للشعوب.

حرص على الحضور

من جهته، قال النائب البحريني عبدالله الرميحي، الذي حضر من البحرين خصيصا لحضور حفل افتتاح المعرض: سوف أعود فور انتهاء الحفل إلى المنامة لارتباطي بحضور بعض الاجتماعات في اليوم التالي. وأثنى على جهود رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي، للارتقاء بالمعرض مما ساهم في أن يصبح ثاني أكبر معرض للاختراعات في العالم، مؤكدا حرصه سنويا على حضور هذا الحدث.

هذا، وقدمت فرق القرين للفنون الشعبية باقة من العروض الفنية الشهيرة، والعرضة التي نالت إعجاب الحضور طوال حفل الافتتاح.

الموسوي: فرصة للعقول المبدعة

قالت مديرة إدارة الثقافة العلمية بالوكالة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ليلى الموسوي، إن هذا المعرض يعد منصة مهمة توفر وتتيح المجال أمام العقول المبدعة لعرض مواهبها من خلال هذه النافذة العالمية.

وعبرت الموسوي عن أملها في أن تكون مثل هذه المعارض خطوة للمشاركة والتعاون فيما ما بين أبناء المنطقة، وتحفيزهم على المزيد من الاختراعات.

وتابعت: يشرفني اليوم (أمس) أن أمثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط.

المرشدي: دعم وتشجيع المبتكرين

قال مدير عام مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد ناصر المرشدي، إن مشاركة المكتب في المعرض سنويا تمثل دعما وتشجيعا للمخترعين والمبتكرين، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكرم المخترعين الخليجيين الفائزين بجوائزها السنوية، التي تمنح لـ 3 مخترعين فائزين من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن هناك 12 مخترعا ومخترعة يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في النسخة الحالية للمعرض.