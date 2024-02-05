Tuesday, 06 February 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النجاة الخيرية قدمت مساعدات لـ 12 ألف لاجئ في عرسال

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمراراً لجهودها الإنسانية في التخفيف من معاناة اللاجئين في فصل الشتاء، قام وفد من جمعية النجاة الخيرية بتوزيع مساعدات استفاد منها 12 ألف لاجئ في مخيمات عرسال بلبنان ضمن حملة «دفئا وسلاما».
وقال مدير الموارد والحملات عبدالغفور بدر العبدالغفور: قمنا خلال الرحلة بالإشراف على توزيع السلال الغذائية، ووقود التدفئة، وخيام للإيواء، والأغطية، والخبز، مشيرا الى أن «النجاة الخيرية» تسعى من خلال حملة دفئا وسلاما إلى التخفيف من المعاناة التي يعيشها اللاجئون والتي تتفاقم في موسم الشتاء بسبب البرودة الشديدة، وعدم توافر وسائل التدفئة، وقلة المواد الغذائية. وأضاف: بفضل الله تعالى ساهمت أيادي الخير الكويتية في تحسين واقع آلاف الأسر ووفرت لهم الكساء والغذاء والإيواء.

MENAFN05022024000130011022ID1107812501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث