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ملك بوتان تسلم أوراق اعتماد السفير الجسام

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى مملكة بوتان عادل الجسام أوراق اعتماده إلى الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك، وذلك في حفل رسمي أقيم في مكتب القصر الملكي لمملكة بوتان.
وقالت سفارتنا لدى مملكة بوتان في بيان تلقته «كونا» إن السفير الجسام نقل الى ملك بوتان تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه لمملكة بوتان المزيد من الرخاء والازدهار.
وأكد سفيرنا خلال حفل تسليم أوراق الاعتماد حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وقال إن التاريخ السياسي «العريق» الذي استمر أكثر من 40 عاما بين البلدين جاء وفق رؤية ثاقبة للقيادة الكويتية استمرت ثمارها إلى يومنا هذا وأسهمت في مد جسور التعاون في العديد من المجالات لخدمة المصلحة المشتركة بين البلدين الصديقين. وأضاف أنه سيعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما السياحية والاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أهمية مدينة «غيليفو» الواقعة في جنوب العاصمة (تيمفو) باعتبارها أكبر مدينة اقتصادية واستثمارية وسياحية وبوابة اقتصادية لدول جنوب آسيا.
وذكر البيان أن ملك بوتان أعرب من جانبه عن فخره واعتزازه بوجود السفارة الكويتية في بلاده كأول سفارة خليجية تعتمدها بوتان في عهد الملك الأب، لافتا إلى الدور «المهم» الذي تؤديه دولة الكويت على المستوى الدولي ويحظى باحترام المجتمع الدولي.
وأجرت مملكة بوتان خلال حفل تسليم أوراق الاعتماد مراسم احتفالية تضمنت عروضا تراثية «عريقة» شاركت فيها جهات وهيئات رسمية.
ورافق السفير الجسام في مراسم الاعتماد الملحق الديبلوماسي فواز الخليفة.

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