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60 لوحة فنية من الشرق والغرب في غدير غاليري

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
شهدت قاعة «غدير غاليري» افتتاح معرض تحت عنوان «لوحات فنية من الشرق والغرب»، وذلك ضمن موسمها الثقافي والفني، بحضور جمع من السفراء والديبلوماسيين والمثقفين.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام لـ «غدير غاليري»، محمد القديري، إن المعارض المختلفة التي تنظمها «غدير غاليري»، التي تم تأسيسها منذ 37 عاما، تهدف إلى إثراء الساحة التشكيلية في الكويت، حيث تستضيف هذه المعارض أعمالا فنية من بلدان العالم.
وأضــاف ان «غديـــر غاليري» لديها العديد من المعارض والأنشطة الفنية القادمة فيما معرض «لوحات فنية من الشرق والغرب» يضم ما يقارب 60 لوحة لفنانين كويتيين وعرب وأوروبيين بتكنيك وخامات وأفكار مختلفة.
وشدد القديري على أهمية النشاط الفني للمجتمع الكويتي والساحة الكويتية، لأن الفن نقطة تحول ويجمع بين جميع التيارات الثقافية والسياسيـة والفكريــة، مضيفا: رسالتنا الأولى والأخيرة الفن لأنه يرفع من المستوى الثقافي ومن الضروري إقامة مثل هذه المعارض التي تزيد من الوعي الفني، ورفع مستوى الذوق العام، للمشاهد والمتلقي في المجتمع الكويتي، كما أن له أهمية كبيرة في دعم المسيرة الفنية وتحسين الذوق الفني العام لدى الجمهور وهذا المعرض ما هو إلا خطوة في هذا الاتجاه لدعم الفنون.
وأشار إلى أن المعرض مستمر حتى 7 الجاري في الفترة الصباحية والمسائية.
بدورها، قالت الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي إنها تشارك عددا من الفنانين الكويتيين والعالميين بعرض مجموعة من لوحاتها في المعرض الذي يضم العديد من اللوحات المتنوعة، مشيرة إلى مشاركاتها العديدة على مستوى الساحة العالمية.
وعن أعمالها المشاركة في المعرض، قالت إنها تأتي من خلال 13 لوحة، من بينها لوحة تحمل عنوان «كان عندي بيت»، تتكلم عن الواقع في غزة وتمثل امرأة غزاوية تقف على ركام بيتها وحمامة سلام سقطت وسط هذا الركام، مضيفا ان هذه اللوحة تصف الواقع الأليم في غزة الذي نتمنى ألا يستمر.
إضافة إلى اللوحات التي تتعلق برمزية هرم الحياة الذي يعبر عن الإنسان الذي يعمل ويجتهد حتى يصل إلى قمة الهرم ولكنه يشعر بأنه بحاجة إلى المزيد.
من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية فريدة البقصمي: شاركت بلوحتين مزجت فيهما بين الرسم والأشغال مستفيدة من كل الخامات والمواد المتاحة، حيث استخدمت الإكرليك والموزاييك والتصوير على القماش وألوان ومعاجين مختلفة.
وشددت على أن رسالتها من خلال لوحاتها المشاركة في هذه المعرض تتمثل في إحياء ماضي الكويت ومناطق الكويت القديمة.
بدورها، قالت الفنانة التشكيلية سهيلة العطية إن مشاركتها في المعرض من خلال 5 لوحات لوحة تحدثت عن أهم مسلسلات الكويت وهو «درب الزلق»، كما مثلت المقهى الشعبي في أحد أعمالها، بالإضافة إلى لوحة عن العرس الكويتي القديم بتفاصيله، حيث عملت على نقلها بالقماش لمتذوقي الفن.
وعن رسالتها من خلال أعمالها، قالت العطية إنها تتمثل في الاستدامة وإعادة التدوير في إعادة استخدام الأقمشة والأوراق والبلاستيك، لأننا مسؤولون عن حماية البيئة حتى تبقى صحية ونظيفة لنا وللأجيال المقبلة.

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