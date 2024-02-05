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جائزة قتيبة الغانم للتصميم 2023 احتفال بالإبداع وتمكين لمصممي الخليج الشباب

2/5/2024 2:42:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفخر شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، بالكشف عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة قتيبة الغانم للتصميم. وفي هذه الدورة سعت الشركة إلى توسيع نطاق المسابقة لتشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس الالتزام برعاية المواهب الناشئة.
وفي هذه النسخة من المسابقة، وبالتعاون مع علامة صفاة هوم التابعة لصناعات الغانم، تركزت الجائزة على تصميم الأثاث، مع التركيز بصورة خاصة على فئتي الجلوس والطاولات.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز حليمة الملا من مملكة البحرين بالمركز الأول في فئة الكراسي، تلتها أسيل الحراصي من سلطنة عمان وجاسم النشمي من الكويت في المراكز الثانية والثالثة، في فئة الطاولات، تقدم عبدالعزيز الخنيني من الكويت ليحتل المركز الأول، تبعه تقوى شهيد وبتول السيد من مملكة البحرين.
وتم الإعلان عن الفائزين بعد انتقائهم من قائمة قصيرة شديدة التنافسية تضم 12 مصمما لامعا من أرجاء مجلس التعاون الخليجي، الذين برزوا بأعمالهم الابتكارية المتميزة، توج الفائزون بالمركزين الأول والثاني في كل فئة بجوائز نقدية تقديرا لإبداعهم، بينما أتيحت لجميع من شملتهم القائمة القصيرة فرصة فريدة لتحويل تصاميمهم إلى منتجات ملموسة تعرض وتباع في معارض صفاة هوم، ما يعد خطوة رائدة في رحلتهم الإبداعية نحو النجاح.
تنمية الابتكار والإبداع
وتجسد جائزة قتيبة الغانم للتصميم، المبادرة المهمة من قبل قتيبة يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم، الالتزام العميق للشركة بدعم روح الابتكار ونشر الإبداع بين فئة الشباب منطقة الخليج.
وقد مدت الجائزة التي بدأت مسيرتها بالتركيز على مجال الهندسة المعمارية داخل الكويت أفقها في هذه النسخة لتشمل المصممين الواعدين من كافة أنحاء دول الخليج، مانحة إياهم الفرصة لإعادة تصور وتقديم الأشياء اليومية بأساليب فريدة ومبتكرة.
وحول نتائج المسابقة، قال قتيبة الغانم: نشهد تتويج جهود مواهب شابة واعدة، والتي تعكس الإمكانات الهائلة لمنطقتنا في مجال الإبداع والتصميم، والابتكار ليس مجرد عملية تصميم، بل رحلة إعادة تعريف الواقع وإثراء تراثنا الثقافي، كما أن الأعمال التي شاهدناها تبرهن على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبلنا، ممزوجا بالجمالية والابتكار.
وأضاف: دعم هذه المواهب استثمار في مستقبل منطقتنا، وأتطلع بحماس لرؤية كيف ستسهم هذه العقول الشابة في تحقيق تطور ملموس وإيجابي في عالم التصميم.
زيارة المتأهلين لـ «صناعات الغانم»
تمكن المنافسون ضمن القائمة القصيرة لجائزة قتيبة الغانم للتصميم من زيارة مقر شركة صناعات الغانم في الكويت، حيث تعد الزيارة إحدى المراحل الأساسية في عملية تقييم المشاركات واختيار الفائزين، وأتاحت الفرصة للمصممين مساحة مميزة لتقديم تصاميمهم والاستفادة من التوجيهات القيمة وخوض نقاشات معمقة حول أسس الابتكار في عالم التصميم.
وبالإضافة إلى التفاعل البناء الذي حظي به المتأهلون للقائمة القصيرة، فقد أتيحت لهم أيضا فرصة ذهبية لعرض إبداعاتهم في معرض مرزام، الحدث المتميز والرائد في مجال التصميم الداخلي والأثاث في الكويت، وهذا الجزء من البرنامج لم يكن مجرد منصة إضافية لعرض تصاميمهم فحسب، بل فرصة مميزة أمام المصممين لتقديم نماذجهم الأولية أمام جمهور أكبر ولتعزيز علاقاتهم مع المهتمين في هذا القطاع.
الفائزون بفئة تصاميم الكراسي
المركز الأول حليمة الملا ـ البحرين
كرسي متعدد الاستخدامات يجمع بين المتانة والتصميم العصري، ويمكن تحويله بسهولة إلى طاولة، ويوفر للمستخدمين إمكانية الإبداع بأنماط لونية متنوعة.
المركز الثاني أسيل الحراصي ـ سلطنة عمان
كرسي يعكس الانسجام مع الطبيعة، ويجمع بين الجمال والاستدامة وبتصميمه الأنيق واستخدامه للمواد الصديقة للبيئة، يوفر لمسة عصرية للمساحات الداخلية.
المركز الثالث جاسم النشمي ـ الكويت
كرسي مستوحى من رمزية البطيخ كشعار للصمود والمقاومة، ويجمع بين راحة التصميم وقوة التعبير.
الفائزون بفئة تصاميم الطاولات
المركز الأول عبدالعزيز الخنيني ـ الكويت
تصميم يستلهم جمالية الحرفية اليابانية، ويقدم حلول تنظيم عصرية ومبتكرة وتجمع بين البساطة والأناقة، مناسبة للمساحات العصرية.
المركز الثاني تقوى شهيد - البحرين
طاولة مستوحاة من تراث دول الخليج، وتعكس التطور الاقتصادي من الغوص على اللؤلؤ والصيد إلى اكتشاف النفط، بتصميم بسيط وعصري.
المركز الثالث بتول السيد ـ البحرين
طاولة قهوة تجمع بين الوظيفة والجمال، كما تعمل على تعزيز الضيافة والتجمع، وذلك بتصميم يجمع بين الأناقة والأصالة.

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