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التقدم العلمي وقعت مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات

2/5/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنها وقعت أمس مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات KISTI بهدف تعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات الرقمية في المجتمع وتطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.
وتم توقيع المذكرة في مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمدينة الكويت بحضور المدير العام للمؤسسة د.أمينة فرحان ورئيس المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات د.جايسو كيم، وسفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ بيونغ ها وعدد من مسؤولي الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة مع الجانب الكوري تجسيدا لرؤية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الهادفة إلى المساهمة في بناء القدرات الرقمية في مجالات بيانات العلوم والتكنولوجيا والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وترميز البيانات وتحليلها بالإضافة إلى مجال الروبوتات والأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وتنص المذكرة على إمكانية إنشاء برامج مشتركة تعزز المهارات الرقمية للطلاب والمهنيين العاملين في مختلف القطاعات وتطوير قدرات الباحثين في الكويت، وتتيح التعاون في مجال البحث والتطوير في المشاريع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير ونشر المحتوى التعليمي عبر الإنترنت، وكذلك المشاريع النموذجية التي تساهم في نقل التكنولوجيا. وتحث المذكرة الطرفين على إشراك الجهات المستفيدة المستهدفة من خلال نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون الذي يشمل شرائح مختلفة من المجتمع في الأنشطة العلمية كتنظيم ورش عمل وبرامج في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير محتوى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر الإنترنت وأنشطة تعليمية أخرى لتطوير القدرات في تلك المجالات. وكان المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات قد استضاف العام الماضي وفدا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضم عددا من الطلبة والمسؤولين في المؤسسة لحضور فعاليات علمية تلقى خلالها الطلبة أنشطة علمية ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي والنمذجة والمحاكاة في العلوم والرياضيات، وكذلك ركزت على عدد من تطبيقات البرمجة الحاسوبية وتقنيات الحواسيب الفائقة.

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