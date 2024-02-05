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معرض التصميم الهندسي ينطلق الأحد بـ 90 مشروعا

2/5/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أعلن عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د.خالد الهزاع عن انطلاق فعاليات معرض التصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول الـ45 يوم الأحد 18 الجاري بمشاركة 90 مشروعا مقدمة من 325 مهندسا ومهندسة من خريجي الكلية.
وقال الهزاع في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مسرح الكلية أمس بمشاركة الجهات الراعية للمعرض، بعد خمس سنوات من الدراسة والجد تخرج كوكبة من المهندسين ورغم ما يخالط الدراسة من ضغوط كان هدفنا إخراج مهندس ناجح، مبينا ان المعرض سيحتوي على 90 مشروعا هندسيا مقدما من 325 مهندسا أنهوا دراستهم في الكلية بعد خمس سنوات من الجد والاجتهاد. وأشار الهزاع إلى ان جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة تقدم لأفضل مشروع من كل تخصص من التخصصات الهندسية ومعايير الجائزة تهتم بالمشروع من النواحي التصميمية وفكرته وطرق تنفيذه والقدرة على تنفيذه بالأدوات الهندسية وطرق تقديمها.
وأعلن الهزاع عن الجائزة الرئيسية للمعرض وهي جائزة د.أحمد البشارة وقدرها 5 آلاف دينار وهي تخليد لذكرى د.أحمد البشارة.
بدوره، قال ممثل بيت التمويل الكويتي فيصل السريع ان جائزة الاستدامة البيئية يقدمها «بيتك» تعزيزا للجوانب البيئية، ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الكلية والتي استمرت على مدى 10 سنوات، مبينا ان هذه الجائزة تأتي من منطلق اهتمامنا بالبيئة ومن خلال هذه الجائزة نهدف إلى ان نرى مشاريع مطبقة على أرض الواقع.
من جهته، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل ان الجمعية حريصة على دعم الطلبة وتقدم هذا العام جائزتين، الأولى «الصناعة والبناء»، والثانية جائزة «الطاقة والمياه»، مبينا ان الجمعية ستطلق قريبا مقرا للطلبة في الجمعية وعضوية للطالب تتيح له المشاركة في المؤتمرات خلال فترة دراسته.
من جانبه، قال نائب مدير الهيئة العامة للشباب ناصر الشيخ ان الهيئة تقدم جائزة الأولويات الوطنية حيث نحرص على تفعيل دور الشباب في المجتمع، ومن خلال دور الشباب كانت شراكتنا مع جامعة الكويت منذ العام 2014 حتى الآن، حيث نقوم بدعم معرض التصميم الهندسي بشكل مباشر.
بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في شركة الانشاءات القابضة عبدالرحمن الأنبعي: أطلقنا جائزة البنية التحتية وأساليب المواصلات برعاية خاصة من الشركة منذ اكثر من 15 سنة.
من جانبه، قال ممثل مكتب شركة بوينغ في الكويت مساعد الهولي ان أصعب مرحلة سيمر بها الطالب بعد تخرجه هي مرحلة انخراطه في سوق العمل، ونحن في شركة بوينغ نفخر بأن نكون اول شركة عالمية تشارك الكلية منذ العام 2016 في تقديم جائزة الابتكار والتميز، حيث اننا في الشركة ننظر إلى الابتكار وتقديم افكار جديدة تدعم قطاع الطيران.
من جهته، قال ممثل شركة أطياب المرشود عبداللطيف الأيوب: جائزتنا مخصصة للمشروع الاكثر تأثيرا وأفخر بأني أحد خريجي جامعة الكويت، وأطياب المرشود تأسست في 1925 وعندما دخل جيل الشباب أخذوا يبحثون للوصول إلى فئة الشباب حيث اننا نصنع الذكريات ولسنا فقط شركة عطور، ونحن حريصون على التواجد في أي مشروع مهم في الكويت.

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