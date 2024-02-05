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انطلاق الملتقى الوطني المؤثرون في بلادي الاهتمام بالإعلام الإلكتروني وتفعيل دور الشباب

2/5/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
انطلقت النسخة الثانية من فعاليات الملتقى الوطني «المؤثرون في بلادي 2024» في دورته الثانية لتكريم نخبة من أبناء الكويت الذين تميزوا بتقديم نماذج إيجابية كل في مجاله، بفندق ميلينيوم سنترال الكويت.
واسـتــضـاف «الـملتقى الوطني» حلقة نقاشية بعنوان «الإعلام والكوادر الوطنية»، حاضر فيها فيصل الصواغ رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الإعلام الإلكتروني والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري ورائد أعمال وصانع محتوى محمد العطار وأدارتها الإعلامية غادة رزوقي.
وفي البداية، أوضح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ أن الإعلام الإلكتروني هو الإعلام السائد في المنطقة حاليا وهو من يقوم بإيصال رسائل مباشرة للمجتمع وللدولة لذلك عليه مسؤولية وطنية ما دفعني إلى القيام بتأسيس هذا الاتحاد في عام 2017 لتوحيد دور وسائل التواصل الاجتماعي مع صعوبة تنظيمها في ظل الفضاء الواسع من أجل حماية الدولة والمجتمع من وجود الاشاعة.
وأشار إلى أن قانون الإعلام الإلكتروني الحالي يحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدا أن ما ينقص الإعلام الإلكتروني هو اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم، كما يجب اعادة النظر في القانون كما ينبغي مشاركة المجتمع المدني ممثلا في اتحاد الاعلام الالكتروني كونه المختص في هذا المجال وأخذ آراء المجتمع المدني وآراء الإعلاميين ورسم تصور بما سيتم في المرحلة القادمة بخصوص الإعلام الإلكتروني، لافتا إلى اننا كاتحاد تقع مسؤولية كبيرة علينا في دعم الشباب والقطاع الخاص وخصوصا ما يخص المؤتمرات الوطنية من خلال دعمها مجانا وهي خدمة مجتمعية، وأما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، فهناك الصندوق الوطني هو من يقوم بدعمهم.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري إن فئة الشباب تفتقد إلى الدعم الحكومي وتسليط الضوء على مشاريعها مع تطبيقهم للمعاير ذات الجودة وتتوافق مع الاشتراطات الصحية، لافتا إلى انه يتم الترويج وتسليط الضوء على بعض المشاريع التي لا تطبق المعايير الصحية والتي أهمها المحافظة على حياة الناس وعدم إعطائهم نصائح او توجيهات او عمل إعلانات ودعايات غير مطابقة الشروط او المواصفات ما قد يترتب عليه من أضرار صحية.
بدوره، قال رائد الأعمال وصانع المحتوى محمد العطار إن المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي ينقسمون إلى أقسام فكل منهم حسب تخصصه وحسب ما اشتهر به، كما ان هناك مجموعات واعداد كبيرة تكونت وأصبحت لديها مجاميع، ولفت إلى أن هناك عدم تنظيم للمؤثرين في رحاب شبكات التواصل الاجتماعي وذلك لصعوبة السيطرة عليهم سواء كانوا من داخل الكويت او من خارجها.

MENAFN05022024000130011022ID1107812495

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