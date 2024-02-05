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نائب وزير الخارجية بحث مع 3 سفراء العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

2/5/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية الهند الكويت آدرش سويكا، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كل المجالات.
واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير الجمهورية اليونانية لدى الكويت يوانيس بلوتاس، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

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