نائب وزير الخارجية بحث مع 3 سفراء العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية الهند الكويت آدرش سويكا، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كل المجالات.
واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير الجمهورية اليونانية لدى الكويت يوانيس بلوتاس، حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.
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