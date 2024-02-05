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وزير الخارجية تسخير كل الإمكانات لتطوير مستوى العمل بالبعثات في الخارج

2/5/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع وزير الخارجية عبدالله اليحيا في ديوان عام الوزارة، وبحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، مع مساعدي الوزير، حيث تناول الاجتماع شؤون الوزارة ومتابعة أدائها وسبل تطوير العمل فيها والإجراءات التي تقوم بها كل البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وقد وجه الوزير المساعدين في وزارة الخارجية نحو تسخير كل الإمكانات لتطوير مستوى العمل في المؤسسة والبعثات في الخارج والدفع بالطاقات الشبابية لتمثيل دولة الكويت في الخارج وتبوؤ مراكز قيادية في الوزارة واستكمال المسيرة العريقة لعمل وزارة الخارجية ورفع راية دولة الكويت وخدمة شعبها وصون مصالحها، التزاما وتنفيذا للأوامر السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والتوجيهات الحكيمة من سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

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