رئيس الوزراء النطق السامي جريء في الطرح ومباشر



صاحب السمو شارك أبناء شعبه القلق من اختلال ميزان العدالة

3 ركائز أساسية لبرنامج عمل الحكومة: دولة العدل والأمن والاستدامة

أجهزة «الداخلية» تقوم بدور كبير في محاربة الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر

يجب مشاركة القطاع الخاص لاستيعاب آلاف المواطنين في سوق العمل

رئيس الوزراء أكد أن برنامج عمل الحكومة يتضمن ركائز دولة العدل والأمن والاستدامة

الدعوم تستهلك أكثر من 20% من الميزانية ويجب توجيهها لمستحقيها

عوامل عديدة يرتكز عليها المجتمع وهي أن تكون هناك طبقة وسطى متماسكة ثابتة تدعم الاستقرار في المجتمع وتتوسع فيه تعزيزاً لأمنه واستقراره

الكثير من عناوين الخريطة التشريعية منسجم مع برنامج عمل الحكومة وحريصون على التعاون مع البرلمان لإعادة عجلة التشريع للدوران في أسرع وقت ممكن

طلبت من أعضاء مجلس الأمة مهلة لإعداد برنامج عمل الحكومة وإحالته للمجلس بهدف الخروج ببرنامج وطني يشمل ما جاء في «الخريطة التشريعية»

لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه من استدامة دولة الرفاه في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة

على مستوى الأمن الداخلي لدينا أجهزة تقوم بدورها في محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمتاجرة في البشر

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من «حرب عشوائية» و«إبادة بشعة» يعرّض أمن واستقرار المنطقة للخطر

300 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة وهذا العدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه من دون إمكانات القطاع الخاص

برنامج عمل الحكومة يتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويعنى بشكل أساسي باختلال عدالة الأجور وعدالة المساحات الاقتصادية وعدالة توفير الدعوم

المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة وبحاجة إلى مبادرة القطاع العام لمساعدتها في المرحلة الأولى على الأقل لتتمكن من النهوض على قدمها

نطمح عبر «رؤية 2035» أن تصبح المنطقة الشمالية مركزاً متميزاً في توفير الخدمات المالية والتجارية

الكويت تستحق أن نحلم ..وتنفيذ أي رؤية يجب أن يبدأ بحلم ولدينا الإمكانية لترجمته إلى واقع دون أعذار هناك توجه لدى بعض الجامعات المتميزة بفتح أفرع لها في الكويت مما يخلق نوعاً من التحفيز لتطوير التعليم



التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وبحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، في قصر السيف، امس رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية.

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إن النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي ألقاه أمام مجلس الأمة بعد أدائه اليمين الدستورية، «ممارسة جريئة في الطرح ومباشرة وشفافة».

وقال إن «سمو الأمير شارك، وهو أبو السلطات والمسؤول عن أمن وسلامة الوطـن والـمـواطـنين، في النطق السامي أبناء شعبه قلقه من اختلال ميزان العدالة والإنصاف وقلقه على حقوق الوطن المواطنين والمخاطر التي تواجهها دولة الرفاه».

واستذكر سموه في هذا السياق بكل فخر واعتزاز «مآثر حكام البلاد السابقين، وتحديدا الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، في خطابه عام 1970 غير المسبوق في جرأته وصراحته، عندما مارس أرفع الممارسات السياسية وهي النقد الذاتي».

وأضاف «كان الخطاب نقطة مضيئة في كيفية تعامل حكامنا مع الشعب بالمصارحة وعدم التردد، وبعد أكثر من 50 عاما نرى المشهد يتكرر في النطق السامي لسمو الأمير الذي عبر سموه فيه بأسلوبه الصريح المباشر الذي عهدناه».

وبين سموه أن «الهموم التي عبر عنها صاحب السمو هي ما عكفت هذه الحكومة على ترجمتها في برنامج عمل مبني على استدامة دولة الرفاه واستقرار المجتمع».

وأوضح أن «هناك عوامل عديدة يرتكز عليها المجتمع وهي أن تكون هناك طبقة وسطى متماسكة ثابتة هي التي تدعم الاستقرار في المجتمع وتتوسع فيه تعزيزا لأمنه واستقراره».

وقال سموه «إن هذه الحكومة تعد أول حكومة في عهد صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، ويمارس سموه صلاحياته من خلالها، لذلك لدينا توجيه سامي بترجمة أفكار سمو الأمير ورؤاه حول كويت الحاضر والمستقبل».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح «إن الكثير من عناوين الخريطة التشريعية منسجم مع برنامج عمل الحكومة»، معربا عن تطلعه لإنجاز «برنامج وطني» شامل.

وقال سموه إن الكثير من عناوين الخريطة التشريعية منسجم مع برنامج عمل الحكومة، مؤكدا حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة التشريعية لإعادة عجلة التشريع للدوران في أسرع وقت ممكن.

وأوضح سموه أنه «وفقا للدستور فإن جميع مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين يؤخذ فيها وجهة نظر الحكومة ويجب تمكينها من تقديم رأيها بشأنها في مجلس الأمة»، مضيفا «طلبت من أعضاء مجلس الأمة مهلة لإعداد برنامج عمل الحكومة وإحالته للمجلس بهدف الخروج ببرنامج وطني يشمل ما جاء في الخريطة التشريعية».

وأكد سموه حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وإعادة العجلة التشريعية إلى الدوران، وكذلك الحرص على الانتهاء من التشكيل الحكومي دون تأخير، لذلك جاء تشكيل الحكومة حينها في غضون 11 يوما بوجود حقيبتين وزاريتين شاغرتين.

وذكر «أنه بعد تشكيل الحكومة وأداء القسم أمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اجتمعت مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بهدف إيصال رسالة بأهمية تعاون الحكومة مع البرلمان».

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إن برنامج عمل الحكومة يتضمن ثلاث ركائز هي «دولة العدل والأمن والاستدامة».

وذكر سموه أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد برنامج عملها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة إعمالا بنص المادة 98 من الدستور.

وأضاف سموه أن برنامج عمل الحكومة يتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويعنى بشكل أساسي باختلال عدالة الأجور في القطاع العام واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص واختلال عدالة توفير الدعوم.

وذكر سموه «رأينا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة وبحاجة إلى دراسة الأسباب ومبادرة القطاع العام لمساعدتها في المرحلة الأولى على الأقل لتتمكن من النهوض على قدمها والانطلاق نحو تحقيق المطلوب منها والمشاركة في استيعاب العمالة الكويتية التي من المتوقع دخولها سوق العمل في القادم من السنوات».

ولفت سموه «نتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف مواطن كويتي، وهذا العدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه من دون إمكانات القطاع الخاص».

وأوضح سموه أن «الدعوم تستهلك أكثر من 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة وبأرقام عالية جدا»، مضيفا سموه أن «تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعوم ليس عدالة ويتوجب توجيه هذه الدعوم لمن هو في حاجة إليها».

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن «الطبقة المتوسطة يجب أن يكون لها نصيب الأسد من هذه الدعوم أما الطبقة الميسورة فأعتقد أنها تستطيع أن تتخلى عن جزء منها لصالح من هم أحوج إليها».

وبشأن الجانب الأمني، أفاد سموه بأن «الأمن الوطني» يرتكز على شقين، داخلي وخارجي، ولدينا على مستوى «الداخلي» أجهزة تقوم بدورها في محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمتاجرة في البشر وغيرها، أما «الأمن الخارجي» فيقوم بدور كبير في بناء القوة الناعمة بالعلاقات الدولية التي كان لها مردود كبير إبان الغزو العراقي الغاشم لما تتمتع به الكويت من سمعة طيبة مع دول الجوار والعالم أجمع.

وذكر سموه أن دولة الكويت حريصة على الاستمرار بدورها الفاعل في ظل الظروف التي نمر بها من عمليات «الحرب العشوائية»، لاسيما «الإبادة البشعة» التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين بما يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.

ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أنه «ستكون هناك جولات خارجية عديدة لدول مجلس التعاون الخليجي بدأها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة المملكة العربية السعودية وصدر عنها البيان المشترك وما جاء فيه من تعبير صادق على أن جميعنا يطمح لاستقرار هذه المنطقة».

وحـول الـهـويـــة الاقتصادية، قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن «الهوية الاقتصادية لدولة الكويت عبارة عن «اقتصاد ريعي»، بمعنى أنه اقتصاد يستهلك ثروة طبيعية ناضبة ويحقق معدلات طيبة في مستوى المعيشة ومؤشرات التنمية البشرية لكن اعتماده مرتكز على ثروة طبيعية ناضبة».

وأضاف سموه «أمام هذه الثروة الناضبة، تصبح قضية الاستدامة مستحيلة، فلا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه وهو استدامة دولة الرفاه في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة ونحاول تحويلها إلى ثروة متجددة ذات اقتصاد حيوي وديناميكي يحاكي المستقبل من خلال التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ومعرفة المهارة والقدرات والاعتماد على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وفي الجانب التنموي، أفاد سمو رئيس مجلس الوزراء بأن «دولة الكويت تطمح عبر رؤية «كويت جديدة 2035» إلى تنفيذ المنطقة الشمالية لتصبح مركزا متميزا في توفير الخدمات المالية والتجارية واللوجستية والصحية والتعليمية».

وأضاف سموه أن «هناك توجها لدى بعض الجامعات المتميزة بفتح أفرع لها في الكويت مما يخلق نوعا من التحفيز لتطوير التعليم وزيادة كفاءته في الكويت».

وذكر سموه «قد يقول البعض إن ما ذكرته حلم وأنا أرى بأن الكويت تستحق ذلك وتنفيذ أي رؤية يجب أن يبدأ بحلم ولدينا الإمكانية لترجمته إلى واقع دون أعذار».

وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لرؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي جاء في شهر فبراير والذي تحتفل فيه البلاد بالأعياد الوطنية، مستذكرا قوافل شهداء الوطن التي تؤكد على الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة.

وذكر سموه «نسجد لله خاشعين لعظمته مسبحين بحمده ونعمه وهي نعمة الأمن والأمان ونعمة الرحمة والوئام ونعمة الحكم الرشيد الذي يترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات ويؤكد هذه القيم».

حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وكبار المسؤولين في الدولة.

معدل الكويت على مؤشر«آي سي تي» شهد تقدماً كبيراً

على الصعيد التكنولوجي، قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن معدل دولة الكويت على مؤشر التتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (آي سي تي) شهد تقدما كبيرا، وهو ما يضعنا في مصاف الدول المتقدمة، مشيرا سموه إلى اتخاذ شركة «غوغل كلاود» الكويت مقرا لها مما يضع البلاد أمام أرضية صلبة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

ضرورة الاستغلال الأمثل لموقع الكويت الجغرافي

أكد سمو الشيخ د.محمد الصباح «ضرورة الاستغلال الأمثل لموقع دولة الكويت الجغرافي المتميز عبر الانتفاع من الكثافة السكانية لبعض الدول المجاورة ومشروع ربط السكك الحديدية الخليجي لاسيما أننا نمتلك العقل والمال والبيئة الحاضنة».

اختلاف وجهات النظر بين «الأسرة» أمر طبيعي لكنه «لا يرقى إلى الصراع»

قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إن اختلاف وجهات النظر بين «الأسرة» أمر طبيعي و«قد يحصل في أي عائلة لكنه لا يرقى إلى الصراع».

وأوضح أن «الأسرة كأي عائلة أخرى من الطبيعي أن يكون فيها تفاوت في وجهات النظر»، مضيفا سموه «الخلافات كانت موجودة سابقا واتخذ الحاكم حينها قرارات بشأنها ولم تؤثر على مسيرة الوطن».