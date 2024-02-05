تراجع الأخضر إلى 55 جنيها.. الدولار يواصل النزيف بالسوق السوداء.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) واصل سعر العملة الخضراء التراجع فى السوق السوداء، الإثنين، إلى 55.40 جنيه للدولار بعد تجاوزه الـ70 جنيها الأيام الماضية



حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازى بعد إجراءات عدة شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين

اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة من مشروعات يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة





قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2 % على الإيداع والإقراض





إعلان صندوق النقد الدولى عن قرب الاتفاق بشكل نهائى عن قرض قريب تحصل عليه مصر





تشديد الحملات على تجار السوق الموازية وتراجع حدة المضاربة





نتيجة لهبوط الدولار انخفضت أسعار الذهب من مستويات 4 آلاف جنيه لعيار 21 إلى مستويات 3350 جنيها



