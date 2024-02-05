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تراجع الأخضر إلى 55 جنيها.. الدولار يواصل النزيف بالسوق السوداء.. إنفوجراف

2/5/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Youm7) واصل سعر العملة الخضراء التراجع فى السوق السوداء، الإثنين، إلى 55.40 جنيه للدولار بعد تجاوزه الـ70 جنيها الأيام الماضية


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