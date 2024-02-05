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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة الغربية برقم الجلوس

2/5/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم "اليوم السابع"، لمتابعيه رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، بعد اعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النتيجة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
وبلغت نسبة النجاح 89.65% من إجمالي عدد الحضور والبالغ عددهم 85 ألفا و787 طالبا.
وبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 3502 حضر منهم 3451 طالبا وطالبة بنسبة 87.13% الإعدادية المهنية للصم 33 طالبا وحضر 33 طالبا بنسبة 100%، وحضر 12 طالبا من طلاب معهد النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

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