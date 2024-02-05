توجيهات رئاسية باستمرار مصر فى تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء بغزة.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) عقد الرئيس السيسى اجتماعاً اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز ما تناوله الاجتماع.

الاجتماع تناول الموقف التنفيذى للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية





الرئيس تابع تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2,5 مليون مريض

تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية فى الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار





تطرق الاجتماع إلى الدعم الطبى الذى تقدمه مصر لأهالى قطاع غزة





تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى فى 8 محافظات





تم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح

شدد الرئيس على استمرار مصر فى تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة





تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التى طرحها مجلس الوزراء فى القطاع الصحى





أكد الرئيس أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء





شدد الرئيس على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين



