لبنان: بري يوقع مشروع قانون موازنة العام الجاري ويحيلها لرئاسة مجلس الوزراء

(MENAFN
- Youm7) وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري وأحالها لرئاسة مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تدخل الموازنة حيز التنفيذ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عليها بصفته رئيسًا للحكومة وتوقيعه عليها بصفته رئيس لمجلس الوزراء الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي في البلاد.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 26 يناير الماضي مشروع قانون الموازنة الذي تقدمتبه الحكومة في شهر سبتمبر الماضي ضمن المهل الدستورية لأول مرة منذ عام 2002. وتولت لجنة المال والموازنة مناقشة وتعديل مشروع القانون الذي تضمن زيادات كبيرة في الرسوم والضرائب مع فرض ضريبة استئثناية على بعض الشركات.
MENAFN05022024000132011024ID1107812453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.