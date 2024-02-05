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لبنان: بري يوقع مشروع قانون موازنة العام الجاري ويحيلها لرئاسة مجلس الوزراء

2/5/2024 2:36:23 PM
(MENAFN- Youm7) وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري وأحالها لرئاسة مجلس الوزراء.


ومن المقرر أن تدخل الموازنة حيز التنفيذ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عليها بصفته رئيسًا للحكومة وتوقيعه عليها بصفته رئيس لمجلس الوزراء الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي في البلاد.


وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 26 يناير الماضي مشروع قانون الموازنة الذي تقدمتبه الحكومة في شهر سبتمبر الماضي ضمن المهل الدستورية لأول مرة منذ عام 2002. وتولت لجنة المال والموازنة مناقشة وتعديل مشروع القانون الذي تضمن زيادات كبيرة في الرسوم والضرائب مع فرض ضريبة استئثناية على بعض الشركات.







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