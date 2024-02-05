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مستشار الرئيس الفلسطينى: قصف الاحتلال لمساعدات الأونروا يزيد معاناة أهل غزة

2/5/2024 2:36:23 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، عن قصف بحرية الاحتلال الإسرائيلى لقافلة مساعدات غذائية لوكالة الأونروا، قائلا:" هذا ليس بجديد على جيش الاحتلال المجرم الذى يرتكب أعمال وحشية يوميا ويمنع دخول المساعدات لقطاع غزة ويتباهى بذلك، وما قام به ليزيد المعاناة الإنسانية التى يعيشها القطاع يوميا".



وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن قطاع غزة يعيش فى مجاعة ويعمل الاحتلال على إرهاقه أملا فى أن ينجح فى تمرير مؤامرته الخطيرة فى إفراغ غزة ودفعهم تحت الضغط والإكراه فى الخروج من القطاع.



ولفت محمود الهباش، إلى أن الاحتلال يضرب بجميع القرارات عرض الحائط ويدير ظهره للقانون الدولى والشرعية الدولية والأعراف الإنسانية والقيم والأخلاق الإنسانية، وليس غريبا أن تقف هذا الموقف من محكمة العدل الدولية وأعلنت أنها لن تتعاون مع هذه المحكمة.



تابع محمود الهباش، حتى الآن لم تنجح الولايات المتحدة فى تحقيق أى تقدم باتجاه حلحلة الأمور الناشئة عن العدوان الإسرائيلى والناشئة أيضا عن وجود الاحتلال وتفاقم الأوضاع بشكل عام، ومالم تأخذ أمريكا خطوة عملية باتجاه الحلحلة السياسية باتجاه فتح الأفق السياسى الذى يفضى بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقائمة على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية لن يحدث أى شئ جديد، إلا إذا اتخذت أمريكا إجراء جديد والاعتراف بالدولة الفلسطينية.


















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