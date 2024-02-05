دعوة للفلسطينيين للرباط بالأقصى بذكرى الإسراء والمعراج وتمهيدا لشهر رمضان

(MENAFN
- Youm7) دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المُحتلة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وداخل أراضي الـ (48)، للرباط في المسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الخميس المقبل في ذكرى الإسراء والمعراج.
وقالت "القوى" - في بيان لها اليوم - إن الاحتلال يفرض منذ أربعة أشهر حصارا على القدس وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، مما يجعل المسجد خاليا في معظم الأوقات، بينما تسهل شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الذين يعيثون فيه فسادًا ويمارسون طقوسًا داخله، ويتصرفون وكأن الأقصى أصبح كنيسا يهوديا، غير الجرائم الأخرى التي تُمارس ضد كافة مكونات المدينة المقدسة وأهلها وسكانها وزوارها.
ودعا البيان كافة مساجد المُحافظة لإغلاق أبوابها يوم الخميس المقبل، على أن يتوجه المُصلون والفلسطينيين لأداء كافة الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، واصطحاب نسائهم وأطفالهم وعائلاتهم لإعمار الأقصى، تمهيدًا لحلول شهر رمضان المبارك، الذي تسعى قوات الاحتلال لفرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى القدس والمسجد الأقصى.
MENAFN05022024000132011024ID1107812449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.