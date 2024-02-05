دعوة للفلسطينيين للرباط بالأقصى بذكرى الإسراء والمعراج وتمهيدا لشهر رمضان

MENAFN - Youm7) دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المُحتلة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وداخل أراضي الـ (48)، للرباط في المسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك يوم الخميس المقبل في ذكرى الإسراء والمعراج.



وقالت "القوى" - في بيان لها اليوم - إن الاحتلال يفرض منذ أربعة أشهر حصارا على القدس وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، مما يجعل المسجد خاليا في معظم الأوقات، بينما تسهل شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الذين يعيثون فيه فسادًا ويمارسون طقوسًا داخله، ويتصرفون وكأن الأقصى أصبح كنيسا يهوديا، غير الجرائم الأخرى التي تُمارس ضد كافة مكونات المدينة المقدسة وأهلها وسكانها وزوارها.





ودعا البيان كافة مساجد المُحافظة لإغلاق أبوابها يوم الخميس المقبل، على أن يتوجه المُصلون والفلسطينيين لأداء كافة الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، واصطحاب نسائهم وأطفالهم وعائلاتهم لإعمار الأقصى، تمهيدًا لحلول شهر رمضان المبارك، الذي تسعى قوات الاحتلال لفرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى القدس والمسجد الأقصى.



