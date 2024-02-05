Tuesday, 06 February 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم السابع: الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء

2/5/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:
الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الدولة اتخذت إجراءات قادت العملة الأمريكية للتراجع بشكل كبير..
الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء.. قرب اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر.. رفع الفائدة..
ردع المضاربين أمنيا.. دخول استثمارات جديدة

توجيهات رئاسية باستمرار تقديم الدعم للأشقاء فى غزة..
الرئيس السيسى يتابع موقف المشروعات القومية للصحة ويوجه بتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة لغير القادرين.. وإصدار ما يزيد على 4 ملايين قرار عالج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة 22 مليار جنيه


إسرائيل تحتفى بزيارة بلينكن للشرق الأوسط بتكثيف قصف غزة وحملة اعتقالات فى الضفة

البرلمان الليبى يعلن «زليتن» مدينة منكوبة ويكلف الحكومة بمتابعة الأزمة


%91 نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحى الشامل

«التموين» تعلن ارتفاع إنتاج السكر من القصب لـ177 ألف طن



300 محل فى اليوم الأول للأوكازيون الشتوى

عقد جلسات الحوار الوطنى قريبا..
استعدادات مكثفة داخل الأحزاب لتقديم رؤيتها حول الاقتصاد قبل 11 فبراير


على اسم مصر «الكتاب» يقدر يقول ما شاء..
شـباب البلــد يتجدد فى معرض الكتاب

«الزراعة»: خط «رورو» لتصدير الحاصلات إلى إيطاليا يدعم منظومة النقل البحرى السريع..
السيد القصير: الخط يقلل زمن وصول البضائع المصرية عبر ميناء دمياط وصولا إلى ميناء تريستا بوابة العبور إلى أوروبا.. ويساهم فى زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة


6 مسارات أتوبيسات نقل بديلة أثناء تنفيذ «مترو أبوقير».. تنطلق من سيدى جابر وفيكتوريا والموقف الجديد مرورا بطريق الحرية والملاحة والإصلاح

«الإسكان»: تشكيل مجموعة عمل لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية..
مساعد الوزير للشؤون الفنية يستعرض الموقف التفصيلى لتنفيذ الاستراتيجيات بقطاعات الوزارة


«التنمية الصناعية»: دراسة لتمكين القطاع الخاص من تشغيل 16 مصنعا حكوميا..
دعم الصناعات الغذائية يقع على رأس أولويات الدولة فى الفترة الحالية.. ونسعى لتنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب إلى الأسواق الأفريقية















MENAFN05022024000132011024ID1107812448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث