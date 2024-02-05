اليوم السابع: الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الدولة اتخذت إجراءات قادت العملة الأمريكية للتراجع بشكل كبير..الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء.. قرب اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر.. رفع الفائدة..ردع المضاربين أمنيا.. دخول استثمارات جديدة

توجيهات رئاسية باستمرار تقديم الدعم للأشقاء فى غزة..

الرئيس السيسى يتابع موقف المشروعات القومية للصحة ويوجه بتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة لغير القادرين.. وإصدار ما يزيد على 4 ملايين قرار عالج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة 22 مليار جنيه





إسرائيل تحتفى بزيارة بلينكن للشرق الأوسط بتكثيف قصف غزة وحملة اعتقالات فى الضفة

البرلمان الليبى يعلن «زليتن» مدينة منكوبة ويكلف الحكومة بمتابعة الأزمة





%91 نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحى الشامل

«التموين» تعلن ارتفاع إنتاج السكر من القصب لـ177 ألف طن





300 محل فى اليوم الأول للأوكازيون الشتوى

عقد جلسات الحوار الوطنى قريبا..

استعدادات مكثفة داخل الأحزاب لتقديم رؤيتها حول الاقتصاد قبل 11 فبراير





على اسم مصر «الكتاب» يقدر يقول ما شاء..شـباب البلــد يتجدد فى معرض الكتاب

«الزراعة»: خط «رورو» لتصدير الحاصلات إلى إيطاليا يدعم منظومة النقل البحرى السريع..

السيد القصير: الخط يقلل زمن وصول البضائع المصرية عبر ميناء دمياط وصولا إلى ميناء تريستا بوابة العبور إلى أوروبا.. ويساهم فى زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة





6 مسارات أتوبيسات نقل بديلة أثناء تنفيذ «مترو أبوقير».. تنطلق من سيدى جابر وفيكتوريا والموقف الجديد مرورا بطريق الحرية والملاحة والإصلاح

«الإسكان»: تشكيل مجموعة عمل لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات القومية..

مساعد الوزير للشؤون الفنية يستعرض الموقف التفصيلى لتنفيذ الاستراتيجيات بقطاعات الوزارة





«التنمية الصناعية»: دراسة لتمكين القطاع الخاص من تشغيل 16 مصنعا حكوميا..دعم الصناعات الغذائية يقع على رأس أولويات الدولة فى الفترة الحالية.. ونسعى لتنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب إلى الأسواق الأفريقية















