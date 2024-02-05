كبير أطباء بريطانيا يوصى بضرورة تلقى لقاح الحصبة.. تسبب مضاعفات خطيرة

MENAFN - Youm7) كشف موقع Daily Express، أن الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والعمى، ويمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

ودعا الدكتور فرانك أثرتون، أحد كبار الأطباء في المملكة المتحدة، الآباء إلى التأكد من حصول أطفالهم على التطعيم الكامل ضد الحصبة وسط تفشي الحالات في المملكة المتحدة، وحث كبير المسؤولين الطبيين في ويلز، السير فرانك أثرتون، الناس على قبول عرض لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)

أو المخاطرة بصحة أطفالهم.

وحذر السير فرانك من أهمية زيادة الجرعة الكاملة (جرعتين) من لقاح MMR إلى 95% من السكان، وهو الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية

(WHO)، لحماية المجتمعات من تفشي المرض المدمر المحتمل.

ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بأن حالات الحصبة ارتفعت بشكل كبير في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، تم الإبلاغ عن 347 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة مختبريًا في إنجلترا اعتبارًا من أكتوبر 2023، وتم تأكيد ما مجموعه 127 حالة من هذه الحالات في يناير 2024، وهذا اتجاه مثير للقلق، خاصة بالنظر إلى حقيقة إعلان منظمة الصحة العالمية القضاء على الحصبة في المملكة المتحدة في عام 2017.

وقال الموقع، تنتشر الحصبة بسهولة شديدة بين غير المحصنين، خاصة في دور الحضانة والمدارس، حيث يمكن أن يصاب الأطفال بمرض شديد، وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الحصبة إلى دخول المستشفى، وفي حالات نادرة، إلى الوفاة.

وأضاف، يتعرض الأشخاص في بعض الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، لخطر متزايد للإصابة بمضاعفات الحصبة.

وفي بيان حكومي ، قال السير فرانك:“نحن بحاجة إلى التأكد من حماية الأشخاص المعرضين للخطر في مجتمعاتنا من الالتهابات الفيروسية التي قد تهدد حياتهم مثل الحصبة والسعال الديكي، كما يمكن أن تتسبب الحصبة في إصابة الأطفال بمرض شديد، وسيعاني بعض المصابين بها من مضاعفات تغير حياتهم، يمكن للوالدين حماية أطفالهم من خلال التحقق من حصولهم على التطعيمات الكاملة والتأكد من عدم تطعيمهم، والترتيب للتطعيم في أقرب وقت ممكن، لا يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة الحصول على اللقاح، لذلك من الضروري أن يتم تطعيم جميع المؤهلين بشكل كامل.

حصول الطفل على التطعيم..

سيساعد هذا في وقف انتشار الحصبة وسيساعد في حماية أطفالنا الصغار"، كما يعد لقاح MMR وسيلة آمنة ومجانية لحماية الأطفال من المرض.

من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، يُعطى لقاح MMR عادةً للأطفال في عمر سنة واحدة ومرة ​​أخرى في عمر 3 سنوات و4 أشهر، لا يزال بإمكانك أن تطلب من طبيبك العام الحصول على اللقاح إذا فات طفلك أيًا من هاتين الجرعتين.

كتب نائب كبير المسؤولين الطبيين في ويلز، الدكتور كريس جونز، إلى جميع المجالس الصحية يطلب منهم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول 90% على الأقل من الطلاب في كل مدرسة في ويلز على التطعيم الكامل بحلول نهاية يوليو.

وقال: "في حالة تفشي المرض، قد يُطلب من الطلاب والموظفين غير المطعمين أو غير المحصنين أن يعزلوا أنفسهم لمدة تصل إلى 21 يومًا لوقف انتشار هذا المرض الفتاك للغاية"، مضيفا، نحن نعلم مدى تأثير ذلك على تعليم ورفاهية شبابنا ويجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك، وستعمل هيئة الصحة العامة في ويلز وهيئة الخدمات الصحية الوطنية وحكومة ويلز بشكل وثيق على وضع خطط إضافية لتعزيز مستويات استيعاب معدل وفيات الأمهات في البلاد الأشهر المقبلة."