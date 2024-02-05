خطة للقضاء على الأمية بشمال سيناء تحت شعار رفع الوعى بخطورة الأمية

MENAFN - Youm7) أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، أنه تم عقد اجتماع مع اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء والمهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ لحضور المجلس التنفيذى لمحو الأمية بالمحافظة، اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ لتصبح محافظة شمال سيناء خالية من الأمية فى الوقت القريب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، ومديرى المديريات والجهات الشريكة من المجتمع المدنى،والأحزاب السياسية، والمجالس القومية المتخصصة بالمحافظة ومدحت كامل مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة.

وتناول اللقاء وضع خطة للقضاء على الأمية بمحافظة شمال سيناء، تحت شعار رفع الوعى بخطورة الأمية على الأمن القومى، حيث أكد السكرتير العام على دعم المحافظة الكامل لمشروع محو الأمية، فى إطار التنسيق مع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن طريق فتح فصول لمحو الأمية بجميع الجمعيات الأهلية بالمحافظة، مع تضافر كل الجهود بين الجهات الشريكة بالمحافظة بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام عن أهمية دور الجمعيات الأهلية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وأهمية ربط تعليم الكبار بالحرف اليدوية.

فيما أكد طلعت عبد القوى بضرورة مشاركه جميع الجمعيات بالمحافظة من خلال فتح فصول لمحو الأمية، وأكدت جميع الأحزاب السياسية بالمحافظة مشاركتها فى المشروع القومى لمحو الأمية من خلال فتح فصول فى جميع مقرات الأحزاب بالمحافظة.

بينما أكد وكيل وزارة الثقافة بأنه سيتم فتح 17 فصلا لمحو الأمية خاص بقصور الثقافة بالمحافظة.وفى كلمته أعرب هيكل عن مدى سعادته وإعزازه وفخره بالتواجد على أرض سيناء الطاهرة للمشاركة فى المشروع القومى لتنمية سيناء، فسيناء ليست حفنة من رمال إنما هى الهوية والتاريخ والسجلات الحافلة بتضحيات الرجال وقصص الشهداء، وكل شبر فيها ينبض بدمٍ وقصةٍ وحلم شهيد، فسيناء وطن يسكُننا ويعيش فينا.

وأضاف هيكل بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات عام 2014؛ سواء كان أمنيًا وعسكريًا بتطهير أرضها من نجس الإرهاب، وتنمويًا بتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء فى تاريخها بالكامل، جنبًا إلى جنب تنفيذ مشروعات عدة تُسهم فى عمليات التنمية المستدامة بالمحافظة.



وتعاملت الحكومة المصرية مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون بشأنها حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والعمرانية، والاستثمارية، غير المسبوقة، والعملاقة، على أرض سيناء، فى كافة المجالات، وربطها بالدلتا، وجعلها امتدادًا طبيعيًا، لوادى النيل، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إليها طبقًا لرؤية القيادة السياسية أن تكون سيناء أساسًا لحياة جديدة خارج الوادى والدلتا واستثمار كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة بأرضها.

وأكد هيكل بأن التعليم حق للجميع وهو المحرك الاساسى لإطلاقات طاقات وقدرات الأنسان وهو الركيزة الأساسية للتنمية بكافة صورها، فلا تنمية بلا تعليم، ولا تقدم بلا تعليم، ولا حياة كريمة بلا تعليم، أن محو الأمية وتعليم الكبار هو السبيل الرئيسى للتنمية وممر العبور لتحسين نوعية الحياة والقضاء على الفقر والجهل وبناء الإنسان العصري.

وأضاف هيكل أن الأمية مشكلة تحول بين الإنسان وجودة الحياة، وتجعله جامدًا فى تفكيره، وسعيه للتغير والتنمية، وسلوكياته وتقبله للأخر، وتجعله أكثر عرضه للعنف والإرهاب، وتكوين تربة خصبة لانتشار الخرافات والظواهر السلبية مثل الزواج المبكر وتشغيل الأطفال وغيرها من الظواهر، فالشخص الأمى قوة معطلة لا يمكنه التعامل مع آليات الإنتاج الحديثة ولا يمكنه تنفيذ خطط التنمية، لاسيما وأن الأمية أصبحت لا تقتصر فقط على جهل أساسيات القراءة والكتابة، بل شملت الأمية الرقمية والتكنولوجية فى ظل التطورات الحديثة والمتلاحقة والتى تعيشها شعوب الأرض أجمع، ويصبح الفرد فى هذه الحالة عبئًا على المجتمع بدلا من أن يكون طاقة انتاجية تساهم فى تطور بلده.

وأكد هيكل أن التصدى لمشكلة الأمية يتطلب ضرورة تكامل كافة الجهات بالمجتمع فى إطار خطة قومية متكاملة فى ظل أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 وأهداف المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء، وتمشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء المواطن المصرى واعداده لجودة الحياة ليكون مواطننًا فاعلًا ومشاركًا فى قضايا وطنه فى ظل الجمهورية الجديدة ليحيا حياة كريمة.

وأوضح حيث بلغت نسبة الأمية فى محافظة شمال سيناء 18.6% بإجمالى عدد 57.515أمى غالبيتهم من النساء بنسبة وصلت إلى 25.8% وفى الذكور إلى 11.6% طبقًا للمؤشرات التقديرية لمركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار فى 1/1/2024، ولتحقيق أهداف المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء، وللقضاء على الأمية بها وإعلانها خالية من الأمية، يجب تعاون جميع الجهات الشريكة حكومية كانت أم غير حكومية لمحو أمية 8600 مواطنًا سنويًا مُقسمة على أربع دورات امتحانية بواقع 2150) مواطن بالدورة الامتحانية الواحدة، بإجمالى يصل إلى (51.600مواطن خلال سته سنوات اعتبارًا من العام المالى 2024/ 2025 وصولًا العام المالى 2029/ 2030، على أن يبدأ العمل بالمشروع وقيام الجهات الشريكة بفتح الفصول بداية من شهرى مارس وأبريل 2024 لتحقيق المستهدف.

وأشار إلى أن محو الأمية وتعليم الكبار لا يقتصر فقط على تعليم أساسيات القراءة والكتابة والحساب بل نهدف إلى غرس الروح الوطنية والفداء والانتماء للوطن، واعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، وترسيخ المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة التى دعت لها جميع الأديان السماوية والعمل بمفهوم المواطنة، كما نسعى أن يكون محو الأمية وتعليم الكبار من منظور تنموى من خلال تعليم الحرف والصناعات والتى من خلالها يتمكن المتحرر من الأمية من تنمية قدراته وطاقاته، وتوفير فرص عمل كريمة لزيادة دخله وتحسين مستواه الاقتصادى والاجتماعى من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك الاهتمام بتمكين المرأة وريادة الأعمال، وفتح مجالات تعليمية وتنموية لذوى الهمم لدمجهم بالمجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهذ الفئة من المجتمع.

وطالب هيكل ولضمان تحقيق أهداف المشروع نطالب المحافظ بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا للمتابعة الجادة لتنفيذ المستهدف تجتمع مرة كل ثلاث أشهر بعد كل دورة امتحانية برئاسة الوزير المحافظ وعضوية من يرشحه الوزير من المحافظة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالمحافظة وعضوية 2 من ديوان عام الهيئة و2 من فرع الهيئة بشمال سيناء.

كما بحصر الأميين من خلال رؤساء القرى بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.

كما التقى اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء اللواء المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار،حيث عرض هيكل على المحافظ ما تم فى اجتماع المجلس التنفيذى لمحو الأمية بحضور جميع الجهات الشريكة بالمحافظة، وطالب هيكل مشاركة جميع الجهات الشريكة بالمحافظة من مجتمع مدنى وجميع المديريات،والأحزاب السياسية حتى نعلن المحافظة خالية من الأمية طبقا لتعليمات القيادة السياسية، وأكد شوشة دعمة الكامل لمشروع محو الأمية بالمحافظة حتى نعلن محافظة شمال سيناء خالية من الأمية.