النقل تناشد المواطنين بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

(MENAFN
- Youm7) طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.
وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا فى جرارات وعربات القطارات.
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