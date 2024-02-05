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النقل تناشد المواطنين بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

2/5/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Youm7) طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.



وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا فى جرارات وعربات القطارات.












MENAFN05022024000132011024ID1107812445

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