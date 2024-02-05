قضايا الدولة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

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- Youm7) هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها سيدنا محمد النبى الأعظم أفضل الصلاة وأتم التسليم.
سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والازدهار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.
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