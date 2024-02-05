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قضايا الدولة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

2/5/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها سيدنا محمد النبى الأعظم أفضل الصلاة وأتم التسليم.


سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والازدهار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.


صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.









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