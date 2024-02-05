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رئيس كازاخستان يقيل حكومته بعد انتقاده أدائها فى العام الماضى

2/5/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Youm7) أقال الرئيس الكازاخستاني، قاسم دجومارت توكاييف، حكومته بعد أن انتقد أدائها العام الماضي.


وقال مكتب الرئيس - في مرسوم رئاسي، أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين إن توكاييف قد قبل استقالة حكومته بقيادة رئيس الوزراء، عليخان سمايلوف، وعين نائبه، رومان سكليار، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.


كما أمر رئيس البلاد أفراد الحكومة بمواصلة ممارسة واجباتهم لحين الموافقة على الحكومة الجديدة، ومن المقرر أن يرأس اجتماعًا مع كبار المسئولين، بعد غد الأربعاء حيث من المتوقع تحديد أولويات الحكومة الجديدة.


ولم يوضح المرسوم الرئاسي سبب استقالة الحكومة، غير أن توكاييف قد انتقد الوزراء العام الماضي، وأشار إلى أن الحكومة كانت مسئولة عن فشل وقف التضخم وعدم تحسين البنية التحتية القديمة للبلاد.







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