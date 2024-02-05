16 ألف رأس من الأغنام والماشية الأسترالية فى مأزق على متن السفينة بهيجة

(MENAFN
- Youm7) مأساة تواجه السفينة بهيجة
الأسترالية والتي تحمل 16000 رأس من الأغنام والماشية، حيث تقطعت بها السبل قبالة سواحل أستراليا وسط حرارة 40 درجة مئوية.
رفضت أستراليا طلبا لإعادة تصدير أغنام وماشية على متن السفينة بهيجة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بصحة وسلامة الحيوانات التي ظلت في وضع معلق بعد شهر من خروجها للبحر في بداية الأمر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الزراعة، في وقت متأخر اليوم الإثنين إن الوزارة لم تكن راضية عن ترتيبات نقل الماشية إلى وجهتها النهائية في الخارج، أو أن يتم الالتزام بشروط قانون مراقبة الصادرات قبل استيرادها.
وكانت السفينة بهيجة قد غادرت ميناء فريمانتل في غرب أستراليا في 5 يناير وعلى متنها أكثر من 16 ألف رأس من الأغنام والماشية، ولكن تم تحويل مسارها بعيدا عن الطريق الأصلي إلى الشرق الأوسط بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتم إنزال بعض الحيوانات يوم الجمعة الماضي بناء على طلب الشركة المصدرة.
وقالت الوزارة إن طلب إعادة تصدير الحيوانات الموجودة على متن السفينة بهيجة إلى إسرائيل عبر رأس الرجاء الصالح تم استلامه في 26 يناير الماضي.
وأضافت أن الخطوات التالية بالنسبة للماشية هي قرارات تجارية يتعين على الشركة المصدرة اتخاذها، وقال مجلس مصدري الثروة الحيوانية الأسترالية إنه تمت الموافقة على سفينة أخرى لتصدير الحيوانات إلى الأردن وغادرت خلال الأيام القليلة الماضية، دون تسمية السفينة.
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