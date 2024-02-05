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16 ألف رأس من الأغنام والماشية الأسترالية فى مأزق على متن السفينة بهيجة

2/5/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Youm7) مأساة تواجه السفينة بهيجة
الأسترالية والتي تحمل 16000 رأس من الأغنام والماشية، حيث تقطعت بها السبل قبالة سواحل أستراليا وسط حرارة 40 درجة مئوية.



رفضت أستراليا طلبا لإعادة تصدير أغنام وماشية على متن السفينة بهيجة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بصحة وسلامة الحيوانات التي ظلت في وضع معلق بعد شهر من خروجها للبحر في بداية الأمر.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة الزراعة، في وقت متأخر اليوم الإثنين إن الوزارة لم تكن راضية عن ترتيبات نقل الماشية إلى وجهتها النهائية في الخارج، أو أن يتم الالتزام بشروط قانون مراقبة الصادرات قبل استيرادها.



وكانت السفينة بهيجة قد غادرت ميناء فريمانتل في غرب أستراليا في 5 يناير وعلى متنها أكثر من 16 ألف رأس من الأغنام والماشية، ولكن تم تحويل مسارها بعيدا عن الطريق الأصلي إلى الشرق الأوسط بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتم إنزال بعض الحيوانات يوم الجمعة الماضي بناء على طلب الشركة المصدرة.



وقالت الوزارة إن طلب إعادة تصدير الحيوانات الموجودة على متن السفينة بهيجة إلى إسرائيل عبر رأس الرجاء الصالح تم استلامه في 26 يناير الماضي.



وأضافت أن الخطوات التالية بالنسبة للماشية هي قرارات تجارية يتعين على الشركة المصدرة اتخاذها، وقال مجلس مصدري الثروة الحيوانية الأسترالية إنه تمت الموافقة على سفينة أخرى لتصدير الحيوانات إلى الأردن وغادرت خلال الأيام القليلة الماضية، دون تسمية السفينة.














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