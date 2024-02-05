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إصابة الملك تشارلز بالسرطان ويبدأ برنامجا علاجيا

2/5/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن قصر باكنجهام أن هناك اشتباها بإصابة الملك تشارلز بالسرطان، ويؤكد أنه بدأ برنامجا علاجيا.

وقال القصر، في بيان الاثنين، "خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان"

وأضاف: "لقد بدأ جلالة الملك اليوم جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة".

وتابع: "الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء الأخير الذي خضع له في المستشفى. إنه لا يزال إيجابيًا تمامًا بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".








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