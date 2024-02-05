إصابة الملك تشارلز بالسرطان ويبدأ برنامجا علاجيا

(MENAFN
- Youm7) أعلن قصر باكنجهام أن هناك اشتباها بإصابة الملك تشارلز بالسرطان، ويؤكد أنه بدأ برنامجا علاجيا.
وقال القصر، في بيان الاثنين، "خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان"
وأضاف: "لقد بدأ جلالة الملك اليوم جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة".
وتابع: "الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء الأخير الذي خضع له في المستشفى. إنه لا يزال إيجابيًا تمامًا بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".
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